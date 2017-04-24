"Марш живых" в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау

Тысячи человек, в основном поляки и евреи, принимают участие в традиционном "Марше живых" в польском Освенциме в память о жертвах Холокоста.

Марш живых — это образовательный проект, организованный одноименной международной организацией. Первый марш состоялся в 1988 году, в шествиях в разное время участвовали президенты и премьеры Польши и Израиля, лауреаты Нобелевской премии и священнослужители различных конфессий.

Смотрите также: Освенцим с высоты птичьего полета

В этом году марш проходит в 75-ю годовщину начала депортации евреев в нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Колонна участников марша направилась из-под исторических главных ворот бывшего лагеря Аушвиц-I с надписью "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает") к месту, где располагался концлагерь Аушвиц-II Биркенау. У установленного здесь памятника жертвам нацизма состоится главная церемония траурного мероприятия.

Во главе колонны — несколько десятков человек, спасенных из лагеря, в том числе израильский раввин Мейер Лау. Участники марша несут флаги своих стран, большинство — флаги Израиля, а также Венгрии, Аргентины, Франции, США, Польши.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.