О чем пишут в мире: в Испании митингуют за единство, в Германии обсуждают коалицию

РИА Новости Украина

Сторонники единства Испании провели массовые митинги

Многотысячные шествия сторонников единой Испании, прошедшие в субботу в нескольких городах страны, оказались в центре внимания европейских печатных изданий. "Пока Каталония готовится провозгласить независимость, сотни тысяч людей собрались в Мадриде и Барселоне в субботу утром, призывая к переговорам с целью разрешить самый тяжелый испанский политический кризис последних десятилетий", — пишет Financial Times. Газета уточняет, что демонстрации планировалось провести в 50 испанских городах.

Как пишет Figaro, идея провести митинги противников независимости Каталонии родилась 27 сентября, когда сотрудники одного рекламного агентства в Мадриде вывесили на балконе своего офиса плакат с надписью "Поговорим?", фотография этого баннера быстро разлетелась по соцсетям.

По информации Independent, в Мадриде "про-испанское шествие" собрало 50 тысяч человек. "Тысячи одетых в белое людей призывают сепаратистов к переговорам, несмотря на растущее напряжение столице", — комментирует издание. Французская Parisien добавляет, что, по данным организаторов, в столичном шествии приняли участие до 150 тысяч человек.

Guardian и Figaro уделяют внимание демонстрации в Барселоне. Как пишет Guardian, в субботу по каталонской столице прошли, как они сами себя называют, "заглушенные" – каталонцы, которые выступают против независимости, однако которые "не смогли, а часто даже боялись, сделать так, чтобы их голос был услышан среди гремящей страсти сепаратистов". Figaro, в свою очередь, отмечает, что участники барселонского шествия "хотели сказать "нет" концепции добра и зла, в рамках которой их пытаются удержать каталонское правительство Карлеса Пучдемона и испанское правительство Мариано Рахоя". Участники субботних митингов считают эти шествия "первой встречей граждан, отрицающих экстремистов". Издание добавляет, что в воскресенье в Барселоне состоится новая демонстрация противников независимости Каталонии, организованная гражданским сообществом SCC. Ожидается, что в конце шествия выступит лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Хорхе Марио Льоса.

У британского премьера зашаталось кресло

Возможные перестановки в британском Кабмине, которые грозят отставкой главе МИД Борису Джонсону, призывы юристов-консультантов остановить Brexit, а также подготовка правительства Терезы Мэй к отсутствию соглашения с ЕС остаются центральными темами в СМИ Соединенного королевства.

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Издание Independent публикует результаты опроса общественного мнения, согласно которым большинство британцев считают лидера Лейбористской партии Джереми Корбина лучшим премьером, нежели Мэй. Financial Times, в свою очередь, пишет, что Германия и Франция "разрушили надежды" Британии на быстрые переговоры о двухлетнем переходном соглашении после Brexit и подчеркнули необходимость в первую очередь решить вопрос "счета за развод".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров

В интервью газете Times британский премьер призналась, что переживает "неприятные" времена, однако сдаваться не собирается. "Я очень целеустремленный человек. Я не тот, кто сдается", — сказала она. Издание сообщает, что британский премьер рассматривает возможность в ближайшее время осуществить перестановку в Кабинете министров, которая должна оптимизировать работу Кабмина.

В рамках этой перестановки министр иностранных дел страны Борис Джонсон может лишиться своего поста. По данным источников издания в Консервативной партии, Мэй планирует провести перестановку правительства после заседания Европейского совета, которое пройдет 19-20 октября. По данным Telegraph, Мэй решила направить "миллиарды фунтов" на подготовку Британии к Brexit при условии отсутствия какого-либо соглашения с ЕС. Целью этого шага является "попытка спасти свое премьерство". Издание уточняет, что средства будут разморожены в новом году, если прогресса на переговорах с Брюсселем достичь не удастся.

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Guardian уделяет внимание призывам к премьер-министру обнародовать конфиденциальные материалы правительственных юристов-консультантов, в которых сообщается, что парламент все еще может остановить процесс Brexit до марта 2019 года, если "члены парламента решат, что такое изменение позиции — в национальных интересах". Издание поясняет, что это предложение возникло на фоне опасений, что "переговоры с Брюсселем о выходе ведут к катастрофе".

В Германии обсуждают коалицию

Действующий канцлер ФРГ, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангела Меркель и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в воскресенье встретятся в Берлине, чтобы переговорить с глазу на глаз.

Цель встречи – выработка у правящего альянса ХДС/ХСС единого курса, которого он будет придерживаться на переговорах о формировании коалиционного правительства со Свободной демпартией и "Зелеными". Обеим партиям необходимо разрешить спорные вопросы, касающиеся, в частности, введения "потолка" на прием беженцев, который не приемлет Меркель, или обновления всего альянса в целом. Заместитель генерального секретаря ХСС Маркус Блюме обсуждает с Зеехофером план из 10 пунктов под названием "Почему союз нуждается в буржуазно-консервативном обновлении". Этот план опубликовало на своем сайте издание Bild. "Те, кто сейчас кричит "Так держать", рискуют способностью ХДС и ХСС обладать большинством", — говорится в предисловии плана. Альянс должен "занять свое исконное место в правом центре", взывают политики.

Сама Меркель за день до появления этой публикации объявила, что работает над решением, для которого "никому бы не пришлось изменять самому себе". ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель и сильнейшая партия Баварии. ХСС правит в Баварии непрерывно с момента образования ФРГ, но на выборах в бундестаг 24 сентября получила в Баварии исторически низкий результат в 38,8%. Потенциальная коалиция "Ямайка", состоящая из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демпартии, является единственным приемлемым вариантом правительственной коалиции.

В Великобритании хотят предсказывать преступления с помощью специальной программы

Полиция Великобритании внедряет в свою работу особую технологию, позволяющую предсказать, где и когда произойдет преступление. "Предупреждающая картография преступлений" уже широко используется в США, а в Соединенном Королевстве пионерами становятся правоохранители графства Кент. Как говорится в отчете Объединенного королевского института оборонных исследований (RUSI), полиция владеет гигантскими объемами информации, однако не умеет пользоваться ими. По мнению исследователя Александра Бабуты (Alexander Babuta), инструменты для создания предупреждающей карты существуют уже больше 10 лет, однако используются лишь в немногих местах в Британии. "Само ПО в действительности очень простое – использует тип преступления, место, дату и время, а затем на основе данных о предыдущих преступлениях создает карту горячих точек, определяя зоны, где может произойти криминогенная ситуация", — рассказал он в интервью газете Independent. Бабута объяснил, что программа основывается на доказательствах того, что преступление "заразно", часто происходит в одном и том же месте, одними и теми же людьми. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и прозрачность, в такой системе могут возникнуть противоречия. Полиция Большого Манчестера разработала свое ПО в 2012 году, а в Кенте в 2013 году начали использовать систему PredPol, действие которой основывается на алгоритме работы программ для предсказания землетрясений. С течением времени выяснилось, что PredPol систематически показывает в своей работе некоторую долю дискриминации, и ее критики заявили, что она выработала расизм и предубеждение.