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    Король Испании: Каталония останется в составе лучшей страны

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (100)

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    По словам Фелипе VI, "в той Испании, которая будет лучше, чем мы желаем, будет и Каталония". Он подчеркнул, что Испания должна следовать демократическим принципам.
    Король Испании Фелипе VI
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    МАДРИД, 3 окт — РИА Новости. Каталония останется в составе Испании, убежден король Фелипе VI.

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    "Мы должны следовать нашим демократическим принципам. Таким образом, в той Испании, которая будет лучше, чем мы желаем, будет и Каталония", — сказал король в ходе телеобращения к нации.

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    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Ранее король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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