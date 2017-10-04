Мировой ТОП: король Испании о референдуме, мотивы стрелка в Вегасе

РИА Новости Украина

Мотив стрелка в Лас-Вегасе

Американские и другие СМИ (New York Times, Washington Post, Guardian, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Daily Mail, Independent) продолжают освещать стрельбу в Лас-Вегасе, где Стивен Пэддок устроил бойню в ночь с воскресенья на понедельник.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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СМИ публикуют детали, которые становятся известными по ходу расследования. Например, сообщается, что за неделю до трагических событий Пэддок ежедневно играл в казино Лас-Вегаса, ставки превышали десять тысяч долларов и иногда достигали 30 тысяч. Ранее он переправил 100 тысяч долларов на Филиппины, где находилась его подруга. Также стало известно, что он имел специальные устройства для ведения стрельбы в автоматическом режиме — у Пэддока были обнаружены два специальных приклада (так называемых bump-stock), дающих возможность вести автоматический огонь без внесения изменений в конструкцию оружия. Всего у него нашли 47 единиц огнестрельного оружия. "Стрелок из Вегаса тщательно спланировал эту бойню, но мотив остается загадкой", пишет Washington Post. New York Times также пишет про мотив: "Появляются детали о том, как Стивен Пэддок смог убить 58 человек и ранить сотни, но не мотив. Следователи надеются узнать больше у его девушки".

dailymail.co.uk Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса

Король Испании говорит

Испанские СМИ (Pais, Mundo) и другие (Guardian, Financial Times, Independent) освещают обращение короля Испании Фелипе VI к нации. Король заявил, что Испания стала свидетелем незаконных действий правительства Каталонии, что политика властей автономии, которые "нарушали Конституцию, может подвергнуть риску социальную и экономическую стабильность Каталонии и всей Испании, что местные власти пытались сломить единство Испании и национальный суверенитет и пошли против государства. С другой стороны, по мнению Фелипе VI, Каталония останется в составе "будущей и лучшей" Испании, если государство будет следовать демократическим принципам. Mundo назвала речь короля "храброй и очень рискованной". Газета Financial Times назвала обращение Фелипе VI "нечастым вмешательством", в котором он осудил действия властей Каталонии.

REUTERS Susana Vera Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны

Yahoo утроила число хакерских атак

Мировые СМИ (Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post) пишут про то, что число пользователей Yahoo, которых затронула хакерская атака 2013 года, составило не один миллиард, а три миллиарда. Недавно компания получила новые данные и теперь считает, что все пользователи Yahoo пострадали в результате кражи информации в августе 2013 года. Украденная информация не включала в себя пароли, данные по кредитным картам или по банковским счетам пользователей. В декабре 2016 года Yahoo заявила, что в ходе хакерской атаки в 2013 году злоумышленники могли похитить данные более 1 миллиарда пользователей. "Масштабная утечка данных в Yahoo в 2013 году оказалась гораздо более серьезной, чем сообщалось ранее", — пишет Wall Street Journal.

Трамп в Пуэрто-Рико

Ряд зарубежных изданий сегодня также активно освещали новость о том, что число погибших в результате урагана "Мария" в Пуэрто-Рико возросло до 34, а ущерб от урагана составил порядка 90 миллиардов долларов. Издание Washington Post обратило свое внимание на визит президент США Дональда Трампа в данный регион, в ходе которого он отметил "невероятную" работу, проделанную для ликвидации последствий "настоящей катастрофы". "Четырехчасовой визит прошел на фоне обвинений в адрес Трампа в том, что его администрация действовала недостаточно быстро при оказании помощи Пуэрто-Рико и Виргинским островам, а также в том, что президент уделил данным территориям меньше внимания, чем Техасу после урагана "Харви" и Флориде после "Ирмы", — отмечает газета. New York Times, в свою очередь, считает четвертый визит главы Белого Дома в Пуэрто-Рико "обычной рутиной", в ходе которого он провел "брифинг с участием официальных лиц, быстро проехал мимо разрушенных домов и выдернутых с корнем деревьев, а также провел недолгую дружескую встречу с жертвами стихии". "Вы немного разорили наш бюджет, так как мы потратили много денег на Пуэрто-Рико. Но все хорошо. Мы спасли много жизней", — приводит британская Guardian комментарий Трампа касательно ситуации в зависимой территории США.