В современном мире — более 40 млн рабов

ISSOUF SANOGO / AFP

РИА Новости Украина

Согласно новому исследованию, более 40 миллионов человек во всем мире стали жертвами современного рабства в 2016 году. Исследование, выпущенное совместно Международной организацией труда (МОТ) и Фондом Walk Free в партнерстве с Международной организацией по миграции, показало истинные масштабы современного рабства во всем мире, пишет Sputnik.

Данные показывают, что примерно 46 миллионов человек во всем мире стали жертвами рабства в 2016 году, а 152 миллиона детей и подростков в возрасте 5-17 лет были принуждены к труду. Женщины и девочки непропорционально подвержены влиянию современного рабства – они составляют почти 29 миллионов от общего числа, или 71%.

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Каждая четвертая жертва современного рабства — это дети (около 10 миллионов детей). Около 37 процентов (или 5,7 миллиона) из тех, кого принудили к браку, были детьми. 99% жертв принудительного труда в секс-индустрии и 84% жертв принудительных браков — женщины.

Современное рабство присутствует в каждом регионе мира. Наиболее распространено в Африке (7,6 на 1000 человек), дальше следуют Азия и Тихий океан (6,1 на 1000), Европа и Центральная Азия (3,9 на 1000). В некоторых регионах, в частности арабских государств и Северной и Южной Америки, информации недостаточно.

Распространенность принудительного труда выше всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где на 1000 человек приходится четыре жертвы. В Европе и Центральной Азии 3,6 на 1000, в Африке 2,8 на 1 000, арабских государствах 2,2 на 1000 и Северной и Южной Америке 1,3 на 1000.

Принудительных браков больше всего в Африке (4,8 на 1000), за ней идет Азиатско-Тихоокеанский регион (2,0 за 1000). Отмечается, что по арабским странам данных недостаточно.

Наибольшее число детей в возрасте 5-17 лет, занятых детским трудом, проживают в Африке (72,1 млн. человек), за ними следуют Азия и Тихий океан (62 млн.), Северной и Южной Америки (10,7 млн. человек), Европы и Центральной Азии (5,5 млн. человек) и Ближнего Востока (1,2 млн. человек). Из них, примерно одна треть детей в возрасте от 5 до 14 лет не имеют доступа к образованию.

"Учитывая, что большая часть современного рабства может быть отнесена к миграции, улучшение управления миграцией жизненно важно для предотвращения принудительного труда и защиты жертв. Люди, работающие по принуждению, производят пищу, которую мы едим, одежду, которую мы носим, и они убирают здания, в которых многие из нас живут или работают", — говорится в докладе.

Тему прокомментировала Микаэль Де Кок, старший специалист по статистике в Международная организация труда.

"Степень и масштаб этой проблемы действительно страшны, и нам нужно ее решить. Мы также упоминали случаи принудительных браков, которые ставят женщин и мужчин в ситуацию абсолютного контроля со стороны его или ее партнера", — сказала Де Кок.

"Важно, чтобы все страны начали осознавать масштабы и форму рабства, существующие там, и начали собирать данные, чтобы мы могли обнаруживать всех этих жертв рабства", — отметила она.

Она добавила, что люди должны быть более внимательными к проявлениям рабства вокруг них и оповещать власти. Что касается правительств, они должны создать эффективные инспекции труда, обученные выявлять такие случаи, считает Де Кок.

"Помимо обеспечения надлежащего надзора над условиями, в которых люди работают, эти инспекции должны следить за всеми случаями нарушений свободы рабочих", — продолжила она.

"Мы работаем с правительствами, помогая им выявлять такие случаи силами местных правоохранительных органов".

Она сказала, что она и ее коллеги посещают разные страны, встречаются с властями и представителями местных трудовых организаций и изучают формы принудительного труда, существующие в каждой стране.

"Мы разрабатываем надлежащие способы сбора данных, чтобы помочь политикам лучше понять, кто находится под угрозой, чтобы они могли лучше защитить людей", — отметила Де Кок.

Единственным решением проблемы принудительного труда является создание новых эффективных механизмов регулирования рынка труда, сказал в интервью Sputnik Дорти Торсен, преподаватель антропологии в Школе глобальных исследований в Университете Сассекса.

"Я думаю, что единственный способ найти причину проблемы эксплуатации — регулирование рынок труда", — сказал Торсен.

"Культура не статична. Дело не в том, что культура статична и преждевременно удерживает молодых людей. Речь идет об экономике, о социальных изменениях. Я думаю, что существует долгосрочное решение, которое заключается в попытке создать больше [рабочих мест], и это то, что делается", — добавила она.

Соглашаясь с тем, что неоплачиваемый труд, особенно среди детей, является неэтичным и безнравственным, и что страны должны обеспечить достойные условия труда и соответствующую заработную плату для своих граждан, аналитик полагает, что причины трудовой эксплуатации связаны с отсутствием надлежащих трудовых программ и образовательных учреждений.

Проблема в том, что нет надлежащих программ, и взрослые работают в тех же "рудиментарных условиях работы", утверждал Торсен.

"Я не думаю, что это вопрос культуры, это вопрос бедности, и речь идет о создании школьных систем, которые работали бы", — сказала эксперт, отмечая, что в некоторых странах обыкновенные школы появились не более 10 лет назад.