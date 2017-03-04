Доклад Oxfam: женщины во всем мире все еще ущемлены в правах

Владимир Матвеев

Женщины во всем мире более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату. Из-за дефицита инвестиций в соответствующую инфраструктуру и госуслуги, женщины выполняют значительно больше неоплачиваемой работы, чем мужчины.

В 155 странах есть, по меньшей мере, один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину, говорится в докладе международного объединения по борьбе с бедностью Oxfam, передает DW.

Сегодня разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в среднем составляет 23 %. В зависимости от региона разница в оплате может составлять от двух до 10 раз; в развивающихся странах она выше. Между тем, по данным экспертов, стоимость такого вклада женщин в экономику составляет $10 трлн ежегодно, или около 13% мирового ВВП.

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Из-за подобного бесплатного труда сами женщины теряют возможность получить образование и устроиться на оплачиваемую работу или отказываются от уже имеющейся должности. Всего в мире женщин, выполняющих оплачиваемую работу, на 700 млн меньше, чем мужчин.

Исследование, проведенное в 67 развивающихся странах, показало, что каждый пятый мужчина выступает против того, чтобы женщина ходила на работу, даже если у нее есть необходимая квалификация. В случае дефицита рабочих мест около 40% людей по всему миру считают, что у мужчин должно быть приоритетное право на них перед женщинами, независимо от опыта и качества работы.

Наряду с этим, Oxfam отмечает, что за последних 20 лет наметился и некий прогресс. Больше девочек получили доступ к школьному образованию, во многих странах появились законы о борьбе с насилием, направленным против женщин, больше женщин стали занимать руководящие должности.

Вместе с тем для достижения равенства в работе, зарплате, экономических правах потребуется примерно 170 лет, отмечается в докладе.

"Хотя гендерное равенство способствует экономическому росту, не всякий рост экономики помогает достичь равенства полов", рассказали эксперты немецкому изданию. Для улучшения ситуации они призывают "обеспечивать достойные условия труда и зарплату, уменьшать долю неоплачиваемой работы и поддерживать женщин в их движении за равные права".

Напомним, основополагающим принципом Устава ООН, принятого мировыми лидерами в 1945 году, является "равноправие мужчин и женщин", и все государства несут ответственность за защиту и поощрение прав женщин.

Пагубные гендерные стереотипы "должны быть стерты", чтобы женщины больше не рассматривались в свете того, что они "должны" делать, а рассматривались с точки зрения того, кто они такие: уникальные личности со своими собственными потребностями и желаниями, сообщает ohchr.org.

Oxfam призвал поддерживать женщин в их движении за равные права.