Мадрид: женщины голодают из-за участившегося семейного насилия

Елена Шестернина, для РИА Новости Украина, Мадрид (Испания)

Шестнадцать смертей с начала года

С начала года от рук своих партнеров, по официальным данным, погибли 16 женщин. Эта цифра шокировала жителей Испании – страны, где к теме гендерного насилия приковано повышенное внимание, где о каждом случае убийства сообщают центральные каналы телевидения и крупнейшие газеты, а в программе ведущих политических партий этой проблеме посвящен отдельный пункт.

Для сравнения за весь 2015 год от рук своих партнеров погибли 56 женщин, за прошлый год – 44 женщины. Из 44 женщин, по словам главы МВД Хуана Игнасио Соидо, каждая пятая ранее обращалась в правоохранительные органы. Из убитых в 2017 году в полицию ранее обращалась одна женщина.

Сейчас тема семейного насилия вновь стала одной из самых обсуждаемых в конгрессе и в СМИ. Впрочем, участницы голодовки считают, что политики не делают все от них зависящее, чтобы решить проблему.

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"Голодовка продолжается уже 18 дней. С самого начала в ней принимали участие восемь женщин. Сейчас нас четверо. Одна женщина была госпитализирована с воспалением легких — мы все время на улице, а шел дождь и град. Еще трое вынуждены были прекратить голодовку по другим причинам: кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то из-за работы", – рассказывает корреспонденту РИА Новости представительница ассоциации Ve-la luz ("Увидеть свет") Сусана Бехарано.

По ее словам, "ситуация с насилием в отношении женщин в стране очень тяжелая".

"Часто, если женщины обращаются в полицию с жалобой на действия партнера, их в результате или выгоняют из дома, или лишают средств к существованию, или забирают детей, или даже убивают. С начала года в Испании каждые три дня погибает женщина от рук партнера. За 58 дней с начала года были убиты 22 женщины, хотя правительство заявляет о 16, но еще шестерых власти не относят к жертвам насилия по гендерному признаку. В прошлом году были убиты, по нашим данным, 110 женщин, хотя правительство называет другую цифру", – заявляет Сусана.

"Мы хотим привлечь внимание к тому, что происходит в Испании. Люди спрашивают: неужели в Испании? Да, именно так", – говорит участница голодовки.

Закон

Считается, что Испания – одна из лидеров стран ЕС в плане защиты женщин от домашнего насилия. В 2004 году в стране был принят специальный закон "Об общих мерах защиты от гендерного насилия". Он не только ужесточил наказание, предусмотренное уголовным кодексом, и расширил список преступлений, которые попали под категорию насилия по гендерному признаку, но и предусмотрел введение целого комплекса мер, направленных на предотвращение этого типа преступлений.

В частности, открыта специальная "горячая линия", куда может позвонить женщина, чтобы заявить о насильственных действиях со стороны партнера (не только физических, но и психологических), по всей стране работают специальные центры помощи женщинам, им оказывается психологическая, юридическая помощь, были созданы отдельные подразделения в полиции и прокуратуре, которые занимаются только этой проблемой.

В случае совершения насилия в отношении женщины, ей рекомендуется немедленно обратиться в больницу, пройти медосмотр, если нет возможности добраться до медучреждения, то вызвать "скорую". Следующий шаг – обращение с заявлением в полицию, где жертва может потребовать выдать "ордер на защиту". В течение 72 часов после такого заявления будут предприняты меры по трем направлениям: гражданские меры (решения о разделе имущества, права на детей, алименты), уголовные меры (приказ о временной изоляции или запрет о приближении, например, суд может запретить агрессору подходить к женщине в течение определенного периода времени, запретить общаться с ней по телефону или через соцсети), социальные меры (экономическая помощь, медицинская и т.д.)

На сегодняшний день Испания занимает одно из последних мест в ЕС по числу женщин, которые когда-либо пострадали от сексуального или физического насилия со стороны партнера (13%). Однако многие защитники прав женщин в Испании считают, что статистика не отражает реального положения дел: многие женщины просто скрывают факт пережитого насилия.

Почему все равно?

Участницы голодовки обвиняют государство и общество в недостаточной защите женщин.

"Законы не защищают женщин, их просто не применяют. Но больше всего поражает безразличие общества. Такое впечатление, что это стало нормой. Мы встаем с утра, смотрим телевизор и говорим себе "еще одна жертва". Надо, чтобы политики набрались смелости и сказали раз и навсегда: "Хватит". Я не понимаю столь пассивного отношения со стороны правительства, со стороны людей. Почему правительство не реагирует?", – говорит Сусана.

Она называет насилие в отношении женщин "настоящим терроризмом" и считает, что жертвам насилия и детям, которые остаются сиротами, государство должно выплачивать компенсации – точно так же, как их выплачивают жертвам терроризма.

Более 40 национальностей

Среди погибших с 2004 года (с момента принятия закона жертвами гендерного насилия стали 800 женщин) далеко не одни испанки. В списке – представительницы более 40 национальностей.

Если верить официальной статистике, среди погибших с 2004 года как минимум одна гражданка России: 33-летняя Ирина погибла от рук своего мужа в городе Рокетас-дель-Мар (автономное сообщество Андалусия) в 2011 году. Та же статистика говорит о четырех гражданках Украины, погибших от рук партнеров в Испании с 2004 года.

"Среди погибших есть иностранки. Однако эта тема не имеет никакого отношения к национальности. Женщины, которые приехали сюда, например, из Латинской Америки, думали, что здесь отношение к ним иное, чем в их собственных странах, но они столкнулись точно с таким же мачизмом. Нет никакой разницы", – говорит Сусана.

Голодающим выписали штраф

К палатке, где проходит голодовка, постоянно подходят люди. В понедельник вечером несколько десятков женщин пришли сюда для участия в перформансе – они легли на площади, образовав круг, символизируя убитых в Испании женщин.

Городские власти уже успели спровоцировать скандал, выписав два штрафа голодающим. По закону, установка палаток в общественных местах без согласования с администрацией запрещена. Размер каждого штрафа от 600 до 750 евро.

При этом власти Мадрида во главе с мэром Мануэлой Карменой заявляют, что "абсолютно согласны с требованиями, поддерживают этих женщин и обратились к испанскому правительству с призывом заключить государственный пакт, направленный на борьбу с насилием со стороны мужчин".