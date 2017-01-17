Хватит! Саудовские женщины требуют отмены закона власти мужчины над женщиной

РИА Новости Украина

Пользователи социальной сети Twitter запустили кампанию по отмене закона власти мужчины над женщиной в Саудовской Аравии с хэштэгами (в переводе – Ред.) "Саудовские женщины требуют отмены закона 192" и "Я сама себе опекун").

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В Саудовский Аравиизаконом предусмотрено право владения мужчины над женщиной. Даже если женщина старше мужчины или имеет более высокое образование, она не может выехать за рубеж без мужского согласия, а также снять квартиру, начать судебный процесс и водить машину.

Против этого закона выступает большое количество саудовской молодежи, которая пользуется социальными сетями Facebook и Twitter. В прошлом декабре около 14 тыс. человек подписало петицию с требованием признать женщину старше 21 года "самостоятельной личностью", над которой не властвует мужчина.

Эта петиция стала результатом многолетней кампании, которая стартовала 5 лет назад, для отмены саудовского закона относительно женщин, который, по мнению многих, узаконивает рабство. Власти королевства подобные инициативы игнорируют.

Последние два дня, в рамках кампании об отмене закона власти мужчины над женщиной, пользователи социальных сетей высмеивают обоснования для существующего закона.

Так, одна из участниц кампании под именем Маха Абдулла (Maha Abdullah) сфотографировала страницу из какой-то саудовской книги, где приводятся доказательства справедливости данного закона, написав, "девушки, хватит спорить, вот ответ: "девушка находится во власти мужчины из-за недостаточного жизненного опыта".

Другая участница кампании, Нура, сказала, что государственная система в королевстве хуже тюрьмы. Там человек находится временно и рано или поздно выходит на свободу. А саудовские женщины лишены права выбора на всю жизнь.

Амна (Amna) написала, что этот закон делает саудовскую женщину гражданином второго сорта: "Получается, что быть женщиной – это само по себе грех, за который нужно расплачиваться".

В полемику с женщинами вступают мужчины. К примеру, Шаджаа аль-Дусри сказал, что все усилия участников этой кампании бесполезны, законы королевства так просто не меняются. Кроме того, закон соответствует тому факту, что женщина была создана из ребра мужчины.