МИД Саудовской Аравии обвинил шиитское ополчение в массовых убийствах

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр назвал бойцов народного ополчения в Ираке, в которое входят в основном шииты, "религиозной организацией, замешанной в совершении массовых убийств в Ираке при поддержке иранских генералов".

"Так называемое "народное ополчение" — конфессиональное объединение, которое совершает в Ираке массовые убийства при поддержке иранских генералов во главе с Касемом Сулейманом, наличие таких вооруженных группировок угрожает единству Ирака и его безопасности", — отметил аль-Джубейр в понедельник на совместной пресс-конференции в Эр-Рияде с иорданским коллегой, которую транслировали арабские телеканалы.

"Мы выступаем против присутствия любых вооруженных сил на конфессиональной основе на иракской земле и поддерживаем принадлежность Ирака к арабской нации", — подчеркнул аль-Джубейр.

Бойцы народного ополчения в Ираке активно участвуют в военных действиях вместе с иракской армией против террористической группировки "Исламское государство", захватившей в Ираке обширные территории. Однако арабские страны обвиняют их в совершении преступлений против гражданского населения захваченных ИГ районов, которое в основном исповедует ислам суннитского толка.