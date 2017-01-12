Афганистан: примета времени - массовые убийства женщин

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Министерство по делам женщин Афганистана и правозащитники этой страны выразили обеспокоенность в связи с увеличением случаев насилия в отношении женщин. Только за последние два месяца на бытовой почве были убиты 23 женщины и девушки.

В заявлении министерства по этому поводу говорится: "Произвол достиг невиданных прежде масштабов. Нормой становятся убийства 2-летних девочек и женщин преклонного возраста", — сообщает Sputnik Dari.

Действительно, жестокость в ряде случаев не знает границ. Так, в одной из семей в провинции Балх отец перерезал горло двухлетней дочери, после чего скрылся и до сих пор не пойман. Соседи вспоминают, что ранее девочка подвергалась побоям со стороны родителей, но не решались сообщить об этом в полицию.

Отмечается, что случаи убийств женщин зафиксированы в 13 провинциях – то есть почти в половине регионов Афганистана и приобрели признаки закономерности.

Причины — в участившихся случаях домашнего насилия выновны нездоровая психическая обстановка в афганском обществе, постоянно живущем в условиях войны. Такое мнение в комментарии для Sputnik выразила правозащитница Хамира Сакеб.

"Дом должен быть самым безопасным местом для женщины, но в Афганистане он превратился в самое опасное место, — говорит она. – Мы живем в перманентном состоянии ожидания происшествий, у нас беспрерывное чрезвычайное положение. Мы видим число жертв. И это только официальные данные. Представьте, сколько случаев насилия в отношении женщин, о которых почти ничего неизвестно!"

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Сакеб напомнила, что президент Афганистана Ашраф Гани перед избранием заявлял о том, что обеспечит физическую и моральную безопасность жительницам страны, но эти обещания не были выполнены.

По словам правозащитников наиболее эффективный выход из сложившейся ситуации – принятие закона, защищающего права женщин.