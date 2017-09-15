Литвин: на фоне тотальной бедности мы имеем неуважение к человеку

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Проект государственного бюджета на следующий год свидетельствует о том, что в Украине строится "полицейское государство", завил народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

"Я бы охарактеризовал тот лад, который строится, как олигархобюрократический капитализм. Государственная бюрократия будет получать колоссальные заработные платы. И будут что-то рассказывать тем людям, которые будут получать 4 тысячи гривен", — сказал Литвин в эфире телеканала NewsOne.

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Политик напомнил, что в Украине будут нанимать молодых, талантливых реформаторов, строить соответствующий департамент и "устанавливать им зарплаты под сотни и больше тысячи гривен".

"И это на фоне тотальной бедности страны! Поэтому мы сейчас имеем такую проблему, как неуважение к человеку. Из чего показательно, что не делаются даже попытки диалога с людьми", — подчеркнул нардеп.

Как ранее сообщил министр финансов Александр Данилюк, проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7% и курс в 29,3 гривны за доллар.