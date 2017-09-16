ЕК подрывает энергобезопасность Европы - евродепутат

РИА Новости Украина

Депутат Европарламента от Франции Жан-Люк Шаффаузер (Jean-Luc Schaffhauser) во вторник подверг критике политику Еврокомиссии, обвинив исполнительную коллегию Евросоюза в подрыве энергетической безопасности Европы. "Только долгосрочные контракты обеспечивают энергетическую безопасность государств (членов ЕС — ред.). Эти контракты являются связующими звеньями в цепи энергетической безопасности. Подрывая долгосрочные контракты, подрывая возможности государств вести переговоры, отдавая приоритет спотовым рынкам, мы способствуем спекуляциям. Европейская комиссия и этот парламент обеспечивают не энергетическую безопасность Европы, но отсутствие таковой", — сказал депутат, участвуя в дебатах. По его словам, "такую Европу лучше покинуть".

Шаффаузер является твердым и последовательным критиком внешней и внутренней политики ЕС. Комментарий депутата о энергетической безопасности ЕС публикует Sputnik:

"Принимая данное законодательство, мы подрываем цепочку энергетической безопасности, которая позволяет государствам членам ЕС брать на себя ответственность и вести переговоры о долгосрочных газовых контрактах. Очевидно, все это было сделано для того, чтобы помешать заключать долгосрочные контракты с "Газпромом" на льготной основе…

Еврокомиссия руководствуется в первую очередь не энергетическими, а политическими соображениями – меньше зависеть от России и открывать рынок для США и других стран.

И нам говорят о взаимной поддержке между странами ЕС. Но вот пример – Польша, которая больше не желает российского газа. Должны ли мы нести ответственность за государство, принимающее политическое решение? Это полное безумие. Мы должны отбросить политику. Еврокомиссия в очередной раз пытается ослабить союз в этой части Европы, и я считаю, что роль Франции, как никогда, заключается в том, чтобы выйти из этой Европы. Мы должны построить другую – ту, которая основана на сотрудничестве государств, а не на послушании безответственной Еврокомиссии, контролируемой внешними силами, а именно США. Когда я говорю "Соединенные штаты", я не имею в виду администрацию Трампа. Подразумевается финансовый, промышленный и военно-промышленный аппарат, который контролирует эту страну.

Мы должны переосмыслить конструкцию европейского устройства, и в то же время устройство энергетических потоков, решить проблемы иммиграции и другие актуальные вопросы. Комиссия же ведет нас в тупик.

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Если говорить о спекуляциях, то тут есть два момента.

Во-первых, с технической точки зрения — замена долгосрочных контрактов "спотовым" рынком. Такой рынок по определению непредсказуем, он зависит от моментного спроса и предложения. На "спотовом" рынке вы не можете привлечь долгосрочные инвестиции, у вас не может быть долгосрочного ценового виденья. Когда вы инвестируете, вы должны быть уверены, что вложение окупится. Очевидно, что "спотовый"рынок не обеспечивает энергетическую безопасность, он выполняет свою функцию, но очень незначительную.

Во-вторых, речь идет и о спекуляциях в политическом смысле. Это — попытка разрушить наши традиционные каналы поставок с Россией, нашим давнишним партнером, который ни разу нас не подводил с технической точки зрения, и нас толкают к поиску других поставщиков, работающих в краткосрочной перспективе. (…) Но в любом случае, если представить будущее через 20 лет, мы все равно будем зависеть от российского газа. Цепь снабжения ослаблена политикой, а не техническими возможностями.

Государственные структуры в крайней степени ответственны за то, чтобы стимулировать такие компании, как "Total" и "Engie", не уходить от стратегии долгосрочного сотрудничества, так как только благодаря отношениям, основанным на доверии между одним государством и другим, можно обеспечить энергетическую безопасность. При переходе на "спотовый" рынок ситуация становится шаткой, а цены нестабильными.

У Еврокомиссии одна цель – диверсификация поставок в пику "злому русскому парню", которого нужно вытеснить с газового рынка, дабы избежать сверхзависимости. Эта концепция с технической точки зрения совершенно ошибочна, с политической – абсолютно глупа, так как в любом случае мы будем продолжать зависеть от российского партнера.

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В результате, разрушая цепь поставок и возможность работать в долгосрочной перспективе, мы все сильнее будем чувствовать на себе давление "спотового" (а значит – спекулятивного) рынка, что приведет к росту цен и отразится на конечном потребителе".