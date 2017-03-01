Юго-восточная Европа: энергетического будущего нет?

РИА Новости Украина

Из-за решения евробюрократов заблокировать "Южный поток" страны юго-восточной Европы проиграли свое энергетическое будущее, заявил Sputnik директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович. Поэтому очень важно, подчеркнул он, чтобы российский газ по "Турецкому потоку" добрался до балканского региона.

"Большая ошибка всех стран юго-восточной Европы в том, что они допустили, чтобы проект “Южный поток” не был реализован, прежде всего из-за позиции Брюсселя, который не предложил ни одной альтернативы", – отметил Баятович.

Директор "Сербиягаза" считает, что если бы сейчас на дворе стоял 2019 год и Россия остановила подачу газа через территорию Украины, то юго-восточная Европа замёрзла бы точно так же, как Болгария в 2009 году, которая, между тем, первой приняла решение блокировать "Южный поток".

По его мнению, газ по южному коридору, будто то новый вариант "Южного потока" или "Турецкий поток", необходим странам юго-восточной Европы, поскольку предлагаемая альтернатива в виде “Северного потока”, на самом деле, выгодна прежде всего Германии, поскольку позволит ей контролировать все газовые потоки.

"Я думаю, что источники газа нужно диверсифицировать и политически, и экономически. Едва ли имеет смысл ожидать американский газ, пока стоимость барреля нефти не перешагнет отметку в сто долларов. Нет ни знаменитого газа из Шах-Дениза, потому что Азербайджан даже покупает российский газ для удовлетворения собственных потребностей. Ещё не готовы ни ТАП, ни ТАНАП. Более того, в договорах по ТАП и ТАНАП Сербия нигде не упоминается, как и в проекте “Восточное кольцо”, – говорит Баятович.

Если Сербия хочет подключиться к "Турецкому потоку", поясняет собеседник Sputnik, то должна быть построена соединительная ветка между Грецией и Турцией, или же, что гораздо менее вероятно, между Турцией и Болгарией.

"Мы должны дождаться, когда будет построены соединительные ветки между Грецией и Болгарией или между Сербией и Болгарией, чтобы у нас вообще были технические возможности получать газ именно по этому направлению. В настоящий момент мы работаем над альтернативным маршрутом, который предусматривает получение газа из "Северного потока", что не будет сильно дороже, чем по нынешнему маршруту (через Украину)", – отмечает Баятович.

По его словам, определенно можно сказать одно: Россия, точнее "Газпром", не оставит Сербию без газа.