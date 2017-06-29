Супер! А смысл? Землянский о присоединении Украины к европейской энергосети

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Соглашение об условиях присоединения Объединенной энергосистемы Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) было подписано 28 июня в Брюсселе украинским оператором магистральных сетей НЭК "Укрэнерго".

"После двух лет тяжелой подготовительной работы, после десятков переговоров в Европе за последние полгода мы смогли отстоять наше право вскоре присоединиться к европейской энергосети и одновременно разломать еще одну иглу энергетической зависимости от российского агрессора", – сообщил руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Договор будет действовать до 2025 года. Большую часть этого срока Украине придется использовать на то, чтобы выполнить обязательства, взятые перед ENTSO-E, и привести украинскую энергосистему в соответствие с европейскими стандартами. Затем ОЭС должна продемонстрировать стабильную работу в изолированном от России и Беларуси режиме.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский отмечает, что в данном случае не совсем понятна логика принятого решения.

"Мы подписываем не просто как какой-то протокол или меморандум о намерениях, мы подписываем программу, где берем не себя обязательства до 2025 года реализовать те или иные мероприятия. Первый вопрос: смысл принятия такой программы с точки зрения интеграции украинской энергосистемы в условиях, когда не определена ни экономическая, ни энергетическая стратегия страны? Мы видим, что лет десять назад принималась одна Энергостратегия, сейчас — другая, но тот документ не был выполнен, а этот вряд ли будет выполнен. И эта программа больше напоминает сферического коня в вакууме. И возникает логичный вопрос: мы будем теперь прописывать Энергетическую стратегию на базе этой программы?" - сказал Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

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Эксперт удивлен заявлениями некоторых комментаторов о том, что если синхронизация ОЭС Украины с европейской сетью все же состоится, то это минимизирует зависимость тепловой генерации от поставок угля антрацитовой группы, основные запасы которого заблокированы в зоне АТО: "Извините, а вы что, собираетесь АТО до 2025 года проводить?".

Кроме того, эксперт обратил внимание на финансовую сторону вопроса, поскольку речь идет о двух миллиардах евро.

"Без работающей экономики, без благоприятного инвестиционного климата, как минимум в ближайшие три года рассчитывать на приход сюда каких-то денег, кроме финансовой помощи МВФ и, возможно, средств ЕБРР, я бы не стал", — сказал Землянский.

По его словам, в целом, можно рассматривать данный документ как один из инструментов либерализации украинского энергорынка и модернизации системы, но это не должно становиться самоцелью.

"У нас подписание этой программы преподносится как очередная "перемога" и чуть ли не самоцель, которая ставилась перед всех энергетической отраслью. Данная программа должна быть сбалансирована со стратегическими экономическими интересами и должна ложиться на стратегию развития украинской энергетической генерации. Пока что идеологически все это можно озаглавить "Геть от Москвы!", то есть любые действия, которые будут направлены на разрыв связей с Россией. Но меня интересует, чем на данном этапе мешает то, что наша система синхронизирована с Российской Федерацией? Мы за три года, имея инструмент в виде закона "Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины”, который действовал до нового закона о рынке электроэнергии и был написал на базе Второго энергопакета, никаких действий не предпринимали", — напомнил Землянский