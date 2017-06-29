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    Супер! А смысл? Землянский о присоединении Украины к европейской энергосети

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    Украине не имеет смысла брать на себя определенное обязательства стоимостью в 2 млрд евро в условиях, когда когда не определена ни экономическая, ни энергетическая стратегия страны, считает эксперт в энергетической отрасли Валентин Землянский.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Соглашение об условиях присоединения Объединенной энергосистемы Украины к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) было подписано  28 июня  в Брюсселе украинским оператором магистральных сетей НЭК "Укрэнерго".

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    "После двух лет тяжелой подготовительной работы, после десятков переговоров  в Европе за последние полгода  мы смогли отстоять наше право  вскоре присоединиться к европейской энергосети и одновременно разломать еще одну иглу энергетической зависимости от российского агрессора", сообщил руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

    Договор будет действовать до 2025 года. Большую часть этого срока Украине придется использовать на то, чтобы выполнить обязательства, взятые перед ENTSO-E, и привести украинскую энергосистему в соответствие с европейскими стандартами. Затем ОЭС должна продемонстрировать стабильную работу в изолированном от России и Беларуси режиме.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский отмечает, что в данном случае не совсем понятна логика принятого решения.

    "Мы подписываем не просто как какой-то протокол или меморандум о намерениях, мы подписываем программу, где берем не себя обязательства до 2025 года реализовать те или иные мероприятия. Первый вопрос: смысл принятия такой программы с точки зрения интеграции украинской энергосистемы в условиях, когда не определена ни экономическая, ни энергетическая стратегия страны? Мы видим, что лет десять назад принималась одна Энергостратегия, сейчас — другая, но тот  документ не был выполнен, а этот вряд ли будет выполнен. И эта программа больше напоминает сферического коня в вакууме. И возникает логичный вопрос: мы будем теперь прописывать Энергетическую стратегию на базе этой программы?" - сказал Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

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    Эксперт удивлен заявлениями некоторых комментаторов о том, что если синхронизация ОЭС Украины с европейской сетью все же состоится, то это минимизирует зависимость тепловой генерации от поставок угля антрацитовой группы, основные запасы которого заблокированы в зоне АТО: "Извините, а вы что, собираетесь АТО до 2025 года проводить?".

    Кроме того, эксперт обратил внимание на финансовую сторону вопроса, поскольку речь идет о двух миллиардах евро.

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    "Без работающей экономики, без благоприятного инвестиционного климата, как минимум в ближайшие три года рассчитывать на приход сюда каких-то денег, кроме финансовой помощи МВФ и, возможно, средств ЕБРР, я бы не стал", — сказал Землянский.

    По его словам, в целом, можно рассматривать данный документ как один из инструментов либерализации украинского энергорынка и модернизации системы, но это не должно становиться самоцелью.

    "У нас подписание этой программы преподносится как очередная "перемога" и чуть ли не самоцель, которая ставилась перед всех энергетической отраслью. Данная программа должна быть сбалансирована со стратегическими экономическими интересами и должна ложиться на стратегию развития украинской энергетической генерации. Пока что идеологически все это можно озаглавить "Геть от Москвы!", то есть любые действия, которые будут направлены на разрыв связей с Россией. Но меня интересует, чем на данном этапе мешает то, что наша система синхронизирована с Российской Федерацией? Мы за три года, имея инструмент в виде закона "Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины”, который действовал до нового закона о рынке электроэнергии и был написал на базе Второго энергопакета, никаких действий не предпринимали", — напомнил Землянский

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