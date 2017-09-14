О чем пишут в мире: запрет "Касперского" в США, Соединенные Штаты Европы

РИА Новости Украина

США запретили ведомствам использовать "Касперского"

Министерство внутренней безопасности США в среду распорядилось прекратить использование программ "Касперского" всеми федеральными учреждениями, ссылаясь на сообщения о том, что компания, занимающаяся информационной безопасностью, связана с российской разведкой, пишет газета Financial Times и многие другие издания.

Согласно министерской директиве, американские ведомства должны в течение 90 прекратить использование продуктов компании.

Как отмечает Washington Post, "Касперский" был установлен на компьютерах шести федеральных учреждений США, при этом не исключается, что с российским антивирусом работали и в других ведомствах.

По данным New York Times, ФБР при содействии тайных агентов на протяжении нескольких лет пытались установить, работало ли руководство компании с российской разведкой. Какую информацию сотрудники ФБР собирали на "Касперского", газета не уточняет. Сама компания категорически отвергла обвинения американских властей, подозревающей ее в сотрудничестве с Кремлем.

"Учитывая, что "Лаборатория Касперского" не имеет политических связей ни с одним государством мира, мы крайне разочарованы данным решением Министерства внутренней безопасности США. Компания, безусловно, предоставит всю информацию, чтобы подтвердить, что данное решение не имеет оснований", — цитирует заявление компании газета Daily Telegraph.

Как отмечает Guardian, 400 миллионов пользователей по всему миру используют продукты компании, 85% ее дохода приходится на зарубежных покупателей. Как считает глава компании Immunity Inc. Дэйв Айтел, от решения властей США может пострадать и бизнес российской компании, не связанный с правительственными учреждениями США.

"Это решение может иметь большой резонанс (так как почти все банки крепко связаны, а это крупный рынок для "Касперского")", — цитирует его Financial Times.

По его словам, многие поставщики услуг по кибер-страхованию также могут попросить своих клиентов отказаться от использования продуктов российской компании.

Юнкер выступил за создание Соединенных Штатов Европы

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил со своей программной речи в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Выступление вызвало бурную реакцию многих зарубежных СМИ.

"Жан-Клод Юнкер сегодня в своей вызывающей речи призвал к все более могущественному Европейскому Союзу, а также заявил, что Великобритания "пожалеет о Brexit", и наметил проект Соединенных Штатов Европы", — пишет Telegraph, отмечая, что его план включает в себя "все более тесный союз" в области обороны, предоставления убежища, внешней политики в более крупном блоке под руководством напрямую избираемым президентом ЕС.

"Вместо того, чтобы мириться с возражениями некоторых стран, Юнкер хочет, чтобы ключевые проекты ЕС — евро, банковский союз и пространство Шенгена, свободное от паспортов, — стали "нормой", — объясняет ситуацию Financial Times.

Британские СМИ особенно остро отреагировали на выступление Юнкера. По мнению журналистов Telegraph, "планы Юнкера и есть обоснование того, что Британия никогда не смогла бы остаться в ЕС".

"Слава Богу, мы уходим! Юнкер призывает к большей миграции и супер-государству со своими налогами", — отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Daily Mail.

"Брюссель изложил свои идеи о том, как Европейский союз может реформировать себя после ухода Британии, и этого достаточно, чтобы задаться вопросом, не является ли его целью подтолкнуть всех остальных к выходу", — такой вывод делает Wall Street Journal.

Жертвами пожара в религиозной школе в Малайзии стали 25 человек

Зарубежные СМИ в четверг пишут о трагедии, произошедшей утром в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, где в результате пожара в исламской школе погибли 25 человек, большинство из которых — дети. Пожар начался рано утром, пишет газета Guardian.

"Просто невероятно, что столько человек погибли в пожаре. Думаю, это одна из самых ужасных трагедий в стране за последние 20 лет", — сказал директор управления по тушению пожаров и проведению спасательных работ столицы Хирудин Драхман.

Как сообщил глава полиции Куала-Лумпур Амар Синг, пожар начался еще до рассвета на последнем этаже трехэтажного здания. По данным противопожарного управления, возгорание возникло около двери, ведущей в спальню мальчиков, отрезав находившимся внутри подросткам выход наружу.

Власти не исключают, что после начала пожара возникла давка и часть подростков могла погибнуть в результате нее. Специалисты изучают место происшествия и пытаются установить причину произошедшего. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

Кончина актера Фрэнка Винсента

Многие зарубежные СМИ пишут о кончине знаменитого американского актера Фрэнка Винсента, который прославился благодаря исполнению ролей гангстеров.

По данным портала TMZ, актер умер во время операции на сердце в одной из клиник Нью-Джерси. Отмечается, что на прошлой неделе Винсент перенес сердечный приступ. Как пишет Telegraph, в заявлении семьи актера, говорится, что он скончался мирно, однако причин смерти не приводится. Винсент скончался на 79 году жизни.

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Джон Галлахер, снявший Винсента в фильме "Уличный охотник", сообщил, что на протяжении многих лет актер скрывал свой реальный возраст, чтобы избежать дискриминации в Голливуде. Актерская карьера Винсента началась в 1976 году с низкобюджетного фильма "Коллекционер смерти". Затем он снялся в фильме Мартина Скорсезе "Бешеный бык", который положил начало творческой кооперации Винсента с известными актерами Джо Пеши и Робертом Де Ниро, которая затем продолжилась в фильмах "Славные парни" и "Казино", пишет издание Variety.

Всемирную известность принес актеру культовый американский телесериал Дэвида Чейза "Клан Сопрано", где актер сыграл роль Фила Леотардо.