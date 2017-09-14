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    При пожаре в религиозной школе в Малайзии погибли не менее 25 человек

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    По информации пожарных, на данный момент подтверждена гибель 25 учеников и учителей школы, однако число жертв может увеличиться.
    Последствия пожара в школе в Куала-Лумпур
    Thestar.com.my

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпур, пишет издание Star.

    Инцидент произошел в четверг рано утром. Пожарные получили сообщение о возгорании около 5.00 (00.00 по Киеву)

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    "По нашей информации, к настоящему времени 25 учеников и учителей погибли в огне", — заявил представитель пожарной службы.

    На днях в результате пожара в жилом многоэтажном доме погиб малолетний ребенок

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