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    Киев

    Пожар в многоэтажке Киева: погиб ребенок

    (обновлено: )25503
    В ГСЧС сообщили, что во время пожара погиб 5-летний мальчик. На месте происшествия работало 13 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.
    На месте пожара в Киеве
    kyiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. В девятиэтажном доме Киева по улице Семеренко, 24 погиб пятилетний мальчик, мужчина и женщина были доставлены в больницу с сильными ожогами, сообщает ГСЧС столицы.

    "10 сентября в 12:16 в службу спасения "101" г. Киева поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на 8-м этаже 9-этажного жилого дома на ул.Симиренко, 24 в Святошинском районе города. По прибытию на место происшествия спасатели провели разведку и установили, что в квартире находятся люди. В 12:59 пожар был локализован. В 13:31 пожарные потушили огонь", — сообщает ГСЧС.

    kyiv.dsns.gov.ua
    На месте пожара в Киеве

    Во время тушения пожара пожарные спасли пострадавшего мужчину, который госпитализирован с сильными ожогами, и женщину. Также с 9-го этажа были эвакуированы женщину и двух детей. К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик. На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.

    Причины и обстоятельства происшествия установит следствие.

    Напомним, в Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде. Благодаря действиям машиниста сгорел только локомотив, пассажиры не пострадали.

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