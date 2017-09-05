Голливудский экшн в Киеве. Мужчина чудом выбрался из горящего авто

В сети появились уникальные и впечатляющие кадры спасения мужчины из охваченного огнем после автомобиля. ДТП произошло в понедельник, 4 сентября, на улице Саперно-Слободской в Киеве.

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Как сообщается, накануне вечером произошло столкновение автомобилей Opel и Toyota, в результате чего первый вылетел с дороги и врезался в столб. Через некоторое произошел взрыв и вспыхнул пожар.

Водителю автомобиля все же удалось вовремя выбраться из горящей машины. Шокирующие фотографии удивительного самоспасения на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Сергей Птицын.