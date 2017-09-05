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    Фотоленты

    Голливудский экшн в Киеве. Мужчина чудом выбрался из горящего авто

    (обновлено: )18
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Мужчина выбрался из горящей машины в Киеве
    Мужчина выбрался из горящей машины в Киеве
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    В Киеве авто врезалось в столб и загорелось
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Facebook Сергей Птицын
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Facebook Сергей Птицын
    Мужчина выбрался из горящей машины в Киеве
    Мужчина выбрался из горящей машины в Киеве
    Facebook Сергей Птицын
    Мужчина выбрался из горящей машины в Киеве
    Мужчина выбрался из горящей машины в Киеве
    Facebook Сергей Птицын
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Facebook Сергей Птицын
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Facebook Сергей Птицын
    В Киеве авто врезалось в столб и загорелось
    В Киеве авто врезалось в столб и загорелось
    Facebook Сергей Птицын

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    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве

    В сети появились уникальные и впечатляющие кадры спасения мужчины из охваченного огнем после автомобиля. ДТП произошло в понедельник, 4 сентября, на улице Саперно-Слободской в Киеве.

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    Как сообщается, накануне вечером произошло столкновение автомобилей Opel и Toyota, в результате чего первый вылетел с дороги и врезался в столб. Через некоторое произошел взрыв и вспыхнул пожар.

    Водителю автомобиля все же удалось вовремя выбраться из горящей машины. Шокирующие фотографии удивительного самоспасения на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Сергей Птицын.

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