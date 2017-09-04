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    В Киеве взорвался автомобиль

    (обновлено: )94710
    По данным очевидцев, Opel на польских номерах врезался в столб, после чего взорвался и сгорел. Водитель автомобиля успел выбраться из него через заднее стекло, однако получил тяжелые травмы.
    В Киеве взорвался автомобиль
    Скриншот

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Автомобиль Opel на польских номерах после ДТП на Саперно-Слободской улице в Киеве взорвался и сгорел, сообщают очевидцы.

    "ДТП с возгоранием на Саперно-Слободской. Водитель не справился с управлением и въехал в столб, автомобиль мгновенно загорелся. Водитель успел выбраться через заднее стекло", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

    Скриншот
    В Киеве взорвался автомобиль

    Сообщается, что водитель авто получил тяжелые травмы.

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    Вместе с тем, по данным СМИ, Opel врезался в столб после столкновения с Toyota.

    Ранее сообщалось, что в Харькове сгорело авто, которое принадлежит семье харьковской ячейки партии "Национальный корпус", бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Олега Ширяева. Также сообщалось, что под Одессой взорвали полицейский автомобиль.

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