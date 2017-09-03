Южная Корея назвала мощность ядерного взрыва в КНДР

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Южная Корея не исключила, что мощность заряда при предполагаемом шестом ядерном испытании КНДР могла достигать 50 килотонн, что в пять раз выше мощности заряда, испытанного в прошлом году, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейских правительственных кругах.

"Исходя из предположения, что искусственное землетрясение было вызвано ядерным испытанием, обычно считается, что мощность повышается в два раза при повышении магнитуды толчков на 0,2", — цитирует агентство слова источников.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли. Китайские СМИ со ссылкой на сейсмологов сообщили о втором землетрясении магнитудой 4,6 спустя 8 минут после первого.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Военные Южной Кореи подтвердили искусственное землетрясение у ядерного полигона КНДР Пхунгери и ведут сбор информации.

Правительство Японии полагает, что КНДР провело очередное ядерное испытание.