Эксперты: не ждите социальных взрывов, украинский народ все стерпит

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Экономические эксперты прогнозируют, что с началом осени курс доллара к гривне будет расти. Как известно, любые курсовые колебания оказывают мощное воздействие на население, кроме того с 1 сентября украинцев ждет очередной виток роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, быстрыми темпами растет и потребительская инфляция.

Однако, по мнению экспертов, не стоит ожидать, что социальное напряжение в связи с этим достигнет точки накала и обернется народными волнениями.

"Рост тарифов, рост цен на товары первой необходимости, на продукты первой необходимости — все это будет сказываться на населении самым негативным образом. И с учетом того, что коммерческий сектор использует расчетный курс 30 гривен за доллар для формирования цен, то, естественно, это все сказывается. Что касается социального взрыва, то ситуация у нас очень нехорошая и по всем логикам социальный взрыв должен был произойти еще весной прошлого или позапрошлого года. Скорее всего, у нас граждане свыклись, они, стиснув зубы, терпят и из последних сил пытаются как-то выживать в этих условиях, поэтому я не прогнозирую, что этой осенью народ выйдет на улицы и скажет все, что он думает о нынешней власти", — сказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Как отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, Украина давно показала, что народ имеем массу так называемых "гражданских стратегий выживания".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко

"С начала 90-х годов все время были какие-то стратегии: то сдача в аренду квартиры, то вторая работа, то поездки за границу. Но высокий уровень адаптивности характерен не только для Украины, а вообще для всех постсоветских стран, особенно тех, которые находятся на территории бывшего Советского Союза", — сказал Устенко.

Наглядным примером приспособляемости, по мнению экономиста, случит прошлогоднее повышение акцизов на табак и алкоголь.

"Это совершенно не означало, что украинское население стало меньше курить, или меньше пить. Мы увидели контрафактное производство алкоголя внутри страны и контрабандную перевозку табака на территорию Украины. Я вас уверяю, что то же самое в рубрике "адаптивные стратегии выживания украинцев" будет работать и в этом году. Если бюджет будет испытывать проблемы, а он скорее всего должен будет испытывать проблемы в следующем году, потому что если мы будем оставаться в программе сотрудничества с МВФ — один из важнейших параметров снижение дефицита государственного бюджета. Для того чтобы снижать дефицит государственного бюджета на фоне вяло растущей экономики надо пытаться, на сколько это возможно получать дополнительные средства в бюджет. И снова будет задействован механизм "давайте увеличим акцизы". Потому что это обычная история во многих таких странах, в том числе и в Украине. Они увеличат акцизы, теоретически надеясь, что получат дополнительные средства в бюджет, но сразу сработает адаптация украинского населения, которое снова будет курить контрабандный табак и потреблять контрафактный алкоголь", — прогнозирует Устенко.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя утверждать. Что социум не зависит от экономики.

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"Плохая экономическая ситуация определенно будет вести к напряжению в украинском социуме. А если идет напряжение в социуме, либо должен быть открыт какой-то клапан, откуда может выброситься это напряжение, либо определенно могут быть какие-то политические катаклизмы или политическая турбулентность. Как минимум она должна будет усилиться, и этот цикл одинаков для любой страны — вряд ли Украина может переставлять собой исключение", — пояснил Устенко.