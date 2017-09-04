Эксперты: не ждите социальных взрывов, украинский народ все стерпит

Анна Лаба, РИА Новости Украина
Экономические эксперты прогнозируют, что с началом осени курс доллара к гривне будет расти. Как известно, любые курсовые колебания оказывают мощное воздействие на население, кроме того с 1 сентября украинцев ждет очередной виток роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, быстрыми темпами растет и потребительская инфляция.
Однако, по мнению экспертов, не стоит ожидать, что социальное напряжение в связи с этим достигнет точки накала и обернется народными волнениями.
"Рост тарифов, рост цен на товары первой необходимости, на продукты первой необходимости — все это будет сказываться на населении самым негативным образом. И с учетом того, что коммерческий сектор использует расчетный курс 30 гривен за доллар для формирования цен, то, естественно, это все сказывается. Что касается социального взрыва, то ситуация у нас очень нехорошая и по всем логикам социальный взрыв должен был произойти еще весной прошлого или позапрошлого года. Скорее всего, у нас граждане свыклись, они, стиснув зубы, терпят и из последних сил пытаются как-то выживать в этих условиях, поэтому я не прогнозирую, что этой осенью народ выйдет на улицы и скажет все, что он думает о нынешней власти", — сказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.
Как отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, Украина давно показала, что народ имеем массу так называемых "гражданских стратегий выживания".
"С начала 90-х годов все время были какие-то стратегии: то сдача в аренду квартиры, то вторая работа, то поездки за границу. Но высокий уровень адаптивности характерен не только для Украины, а вообще для всех постсоветских стран, особенно тех, которые находятся на территории бывшего Советского Союза", — сказал Устенко.
Наглядным примером приспособляемости, по мнению экономиста, случит прошлогоднее повышение акцизов на табак и алкоголь.
"Это совершенно не означало, что украинское население стало меньше курить, или меньше пить. Мы увидели контрафактное производство алкоголя внутри страны и контрабандную перевозку табака на территорию Украины. Я вас уверяю, что то же самое в рубрике "адаптивные стратегии выживания украинцев" будет работать и в этом году. Если бюджет будет испытывать проблемы, а он скорее всего должен будет испытывать проблемы в следующем году, потому что если мы будем оставаться в программе сотрудничества с МВФ — один из важнейших параметров снижение дефицита государственного бюджета. Для того чтобы снижать дефицит государственного бюджета на фоне вяло растущей экономики надо пытаться, на сколько это возможно получать дополнительные средства в бюджет. И снова будет задействован механизм "давайте увеличим акцизы". Потому что это обычная история во многих таких странах, в том числе и в Украине. Они увеличат акцизы, теоретически надеясь, что получат дополнительные средства в бюджет, но сразу сработает адаптация украинского населения, которое снова будет курить контрабандный табак и потреблять контрафактный алкоголь", — прогнозирует Устенко.
При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя утверждать. Что социум не зависит от экономики.
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"Плохая экономическая ситуация определенно будет вести к напряжению в украинском социуме. А если идет напряжение в социуме, либо должен быть открыт какой-то клапан, откуда может выброситься это напряжение, либо определенно могут быть какие-то политические катаклизмы или политическая турбулентность. Как минимум она должна будет усилиться, и этот цикл одинаков для любой страны — вряд ли Украина может переставлять собой исключение", — пояснил Устенко.