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    В Харькове сожгли машину главы ячейки "Нацкорпуса" - СМИ

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    (обновлено: )430120
    По данным ГСЧС, на подземной парковке сгорели Toyota RAV4 и Меrsedes E220, также повреждены Hyundai Accent и Chevrolet Malibu2. Предполагаемая причина пожара - поджог.
    Пожар на подземном паркинге в Харькове
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Пожар произошел на одной из подземных парковок в Харькове, в результате инцидента сгорело авто, которое принадлежит семье харьковской ячейки партии "Национальный корпус", бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Олега Ширяева.

    По данным пресс-службы ГСЧС, инцидент произошел в ночь на пятницу. Когда спасатели прибыли на место ЧП, огнем были полностью охвачены автомобили Toyota RAV4 и Меrsedes E220.

    "Кроме того от огня пострадали припаркованные рядом два автомобиля: боковая часть Hyundai Accent и задний правый фонарь Chevrolet Malibu2", — говорится в сообщении.

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    Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня.

    Вместе с тем, по данным харьковских СМИ, Toyota RAV4 принадлежит семье харьковской ячейки партии "Национальный корпус", бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Олега Ширяева.

    "Машина принадлежит семье лидера "Восточного корпуса" Олега Ширяева, а оформлена она на его супругу", — пишет newsroom.kh.ua.

    Ширяев в свою очередь заявил, что никакой машины у него нет.

    СМИ также связывают поджог с перестрелкой, которая произошла накануне в Харькове в районе "Турбоатома".

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