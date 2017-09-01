В Харькове сожгли машину главы ячейки "Нацкорпуса" - СМИ

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Пожар произошел на одной из подземных парковок в Харькове, в результате инцидента сгорело авто, которое принадлежит семье харьковской ячейки партии "Национальный корпус", бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Олега Ширяева.
По данным пресс-службы ГСЧС, инцидент произошел в ночь на пятницу. Когда спасатели прибыли на место ЧП, огнем были полностью охвачены автомобили Toyota RAV4 и Меrsedes E220.
"Кроме того от огня пострадали припаркованные рядом два автомобиля: боковая часть Hyundai Accent и задний правый фонарь Chevrolet Malibu2", — говорится в сообщении.
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Предполагаемая причина пожара — занесение открытого источника огня.
Вместе с тем, по данным харьковских СМИ, Toyota RAV4 принадлежит семье харьковской ячейки партии "Национальный корпус", бывшего командира роты полиции "Восточный корпус" Олега Ширяева.
"Машина принадлежит семье лидера "Восточного корпуса" Олега Ширяева, а оформлена она на его супругу", — пишет newsroom.kh.ua.
Ширяев в свою очередь заявил, что никакой машины у него нет.
СМИ также связывают поджог с перестрелкой, которая произошла накануне в Харькове в районе "Турбоатома".