В Лондоне из-за взрыва эвакуировали Юстонский вокзал

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Лондоне был эвакуирован Юстонский вокзал после небольшого взрыва электроприбора, никто не пострадал, сообщает транспортная полиция Великобритании.

"Полицейские в настоящее время находятся на Юстонском вокзале в связи с тревогой безопасности. Мы ведем расследование, но по всей видимости произошел небольшой… взрыв, который, предположительно, был вызван электроприбором. Никто не пострадал", — говорится на сайте полиции.

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"В настоящее время вокзал эвакуирован", — отмечается в заявлении. На месте работают специалисты с собаками.

Как сообщается в Twitter полиции, причиной взрыва на вокзале могла быть электронная сигарета.

Ранее сообщалось, что масштабную эвакуацию провели в немецком городе из-за старой бомбы.