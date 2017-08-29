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    В Лондоне из-за взрыва эвакуировали Юстонский вокзал

    (обновлено: )27901
    Полицейские в настоящее время находятся на Юстонском вокзале в связи с тревогой безопасности. По данным правоохранителей, в результате взрыва электроприбора никто не пострадал.
    Полиция Лондона.Архивное фото
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Лондоне был эвакуирован Юстонский вокзал после небольшого взрыва электроприбора, никто не пострадал, сообщает транспортная полиция Великобритании.

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    "Полицейские в настоящее время находятся на Юстонском вокзале в связи с тревогой безопасности. Мы ведем расследование, но по всей видимости произошел небольшой… взрыв, который, предположительно, был вызван электроприбором. Никто не пострадал", — говорится на сайте полиции.

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    "В настоящее время вокзал эвакуирован", — отмечается в заявлении. На месте работают специалисты с собаками.

    Как сообщается в Twitter полиции, причиной взрыва на вокзале могла быть электронная сигарета.

    Ранее сообщалось, что масштабную эвакуацию провели в немецком городе из-за старой бомбы. 

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