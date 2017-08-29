Четверо детей ранены из-за взрыва боеприпаса в Днепропетровской области

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Четверо детей пострадали в результате взрыва боеприпаса в городе Подгородное Днепропетровской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"По предварительной информации, дети в возрасте от семи до десяти лет играли во дворе. По свидетельству очевидцев, произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения… Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса", — говорится в сообщении.

Детей госпитализировали в больницу, на месте работают следователи и взрывотехники, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в четверг, 17 августа, в Днепре около 00:50 неизвестный открыл стрельбу и ранил троих человек. Инцидент произошел на проспекте Мира около магазина "Брусничка".