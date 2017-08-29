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    Четверо детей ранены из-за взрыва боеприпаса в Днепропетровской области

    (обновлено: )34
    В полиции сообщили, что дети в возрасте от семи до десяти лет играли во дворе, где и произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Четверо детей пострадали в результате взрыва боеприпаса в городе Подгородное Днепропетровской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "По предварительной информации, дети в возрасте от семи до десяти лет играли во дворе. По свидетельству очевидцев, произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения… Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса", — говорится в сообщении.

    Детей госпитализировали в больницу, на месте работают следователи и взрывотехники, отметили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в четверг, 17 августа, в Днепре около 00:50 неизвестный открыл стрельбу и ранил троих человек. Инцидент произошел на проспекте Мира около магазина "Брусничка".

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