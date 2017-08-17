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    В мире

    Масштабную эвакуацию провели в немецком городе из-за старой бомбы

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    Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в ходе строительных работ в центре города Хильдесхайма вечером в среду. Рядом с местом, где нашли бомбу, находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
    Полиция в Германии. Архивное фото
    Associated Press Matthias Schrader

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Более 10 тыс человек эвакуированы в немецком городе Хильдесхайме в земле Нижняя Саксония из-за бомбы Второй мировой войны, сообщает телеканал NDR со ссылкой на местные власти.

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    Отмечается, что бомбу обнаружили в ходе строительных работ в центре города вечером в среду. На время работ по разминированию власти перекрыли доступ на территорию радиусом в один километр вокруг бомбы.

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    Рядом с местом, где нашли бомбу, находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе кафедральный собор Хильдесхайма и Церковь Святого Михаила.

    Ранее уже сообщалось о масштабной эвакуации населения в Германии в связи с обнаружением бомб или снарядов Второй мировой войны. 

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