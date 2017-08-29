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    Взрыв боеприпаса в Днепропетровской области: возбуждено дело

    (обновлено: )12201
    По факту небрежного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов заведено уголовное дело. Пресс-служба Генпрокуратуры отметила, что процессуальное руководство осуществляется Днепропетровской местной прокуратурой №3.
    Уголовное дело. Архивное фото
    Сайт партии "Батькивщина"

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители завели уголовное дело по факту взрыва боеприпаса в Днепропетровской области, в результате чего четверо детей получили травмы, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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    "Днепропетровской местной прокуратурой №3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту небрежного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

    Ранее пресс-служба областного управления Нацполиции сообщила, что четверо детей пострадали в результате взрыва боеприпаса в городе Подгородное Днепропетровской области.

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