Взрыв боеприпаса в Днепропетровской области: возбуждено дело

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители завели уголовное дело по факту взрыва боеприпаса в Днепропетровской области, в результате чего четверо детей получили травмы, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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"Днепропетровской местной прокуратурой №3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту небрежного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба областного управления Нацполиции сообщила, что четверо детей пострадали в результате взрыва боеприпаса в городе Подгородное Днепропетровской области.