Возле Лос-Анджелеса пылают мощные лесные пожары

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. К северу от американского Лос-Анджелеса пылают лесные пожары, общая площадь огня достигла 3,5 тысячи гектаров, передает агентство Рейтер.

Сообщается, что власти эвакуировали жильцов 700 домов.

К настоящему моменту в каньоне Туна сгорел один дом, однако распространению огня способствует сильный ветер. Площадь пожара составила более двух тысяч гектаров, в тушении задействованы более 500 пожарных.

Еще 1,5 тысячи гектаров горят в районе Пондероза, со вторника пожар уничтожил здесь в общей сложности около 30 домов.

twitter.com/ABC7 Эвакуация возле Лос-Анджелеса из-за пожаров

Ранее сообщалось, что из-за возгорания была частично закрыта трасса 210 Freeway.

Напомним, 2 сентября пожар произошел на химическом заводе Arkema в Техасе, где накануне произошли два взрыва.