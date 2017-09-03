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    Возле Лос-Анджелеса пылают мощные лесные пожары

    (обновлено: )14
    К настоящему моменту в каньоне Туна сгорел один дом, однако распространению огня способствует сильный ветер. Площадь пожара составила более двух тысяч гектаров, в тушении задействованы более 500 пожарных.
    Пожары возле Лос-Анджелеса
    twitter.com/ABC7

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. К северу от американского Лос-Анджелеса пылают лесные пожары, общая площадь огня достигла 3,5 тысячи гектаров, передает агентство Рейтер.

    Сообщается, что власти эвакуировали жильцов 700 домов.

    К настоящему моменту в каньоне Туна сгорел один дом, однако распространению огня способствует сильный ветер. Площадь пожара составила более двух тысяч гектаров, в тушении задействованы более 500 пожарных.

    Еще 1,5 тысячи гектаров горят в районе Пондероза, со вторника пожар уничтожил здесь в общей сложности около 30 домов.

    twitter.com/ABC7
    Эвакуация возле Лос-Анджелеса из-за пожаров

    Ранее сообщалось, что из-за возгорания была частично закрыта трасса 210 Freeway.

    Напомним, 2 сентября пожар произошел на химическом заводе Arkema в Техасе, где накануне произошли два взрыва.

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