Число жертв пожара в доме престарелых в РФ резко возросло

КИЕВ, 28 авг – РИА Новости Украина. Число жертв крупного пожара в доме престарелых в российском Красноярске выросло до четырех, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Спасатели извлекли из-под завалов три тела. Общее число погибших достигло четырех", — сказал он.

В настоящее время пожар потушен, идут разборы завалов.

По данным источника, причиной пожара в частном пансионате могли стать неисправность в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем.

"Предварительно, короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем", — сказал собеседник агентства.

В понедельник произошло загорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытии уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании. На тушение поданы стволы, пожара присвоен второй номер сложности. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В настоящее время пожар уже потушен.