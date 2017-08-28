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    Россия

    Число жертв пожара в доме престарелых в РФ резко возросло

    (обновлено: )23001
    По данным источника, причиной пожара в частном пансионате могли стать неисправность в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем.
    МСЧ России
    24.mchs.gov.ru

    КИЕВ, 28 авг – РИА Новости Украина. Число жертв крупного пожара в доме престарелых в российском Красноярске выросло до четырех, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    "Спасатели извлекли из-под завалов три тела. Общее число погибших достигло четырех", — сказал он.

    В настоящее время пожар потушен, идут разборы завалов.

    По данным источника, причиной пожара в частном пансионате могли стать неисправность в электрооборудовании или неосторожное обращение с огнем.

    "Предварительно, короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем", — сказал собеседник агентства.

    В понедельник произошло загорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытии уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании. На тушение поданы стволы, пожара присвоен второй номер сложности. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. В настоящее время пожар уже потушен.

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