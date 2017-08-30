наверх
30.08.201710:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Украина поможет Грузии в тушении лесных пожаров

    (обновлено: )38
    Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина отправит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.
    Ан-32
    @AvakovArsen

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Украина направит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, передает пресс-служба главы государства.

    Глава государства сообщил, что Украина отправит самолет ГСЧС в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

    "В среду утром украинский самолет АН-32П вылетит из Одессы в Батуми", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что число пожаров в Украине летом этого года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Последствия урагана в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе