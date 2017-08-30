Украина поможет Грузии в тушении лесных пожаров

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Украина направит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства сообщил, что Украина отправит самолет ГСЧС в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.

"В среду утром украинский самолет АН-32П вылетит из Одессы в Батуми", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пожаров в Украине летом этого года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.