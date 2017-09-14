В РФ прокомментировали запрет использования программ "Касперского" в США

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Решение властей США прекратить использование программ "Касперского" всеми федеральными учреждениями отдаляет перспективы восстановления сотрудничества Москвы и Вашингтона, заявили в посольстве России в США.

"С тревогой наблюдаем ежедневные сводки с русофобского фронта в США. За лишением дипломатического иммунитета и фактической ликвидацией нескольких официальных представительств России, ограничением права пользования рядом объектов российского имущества, нападками на российские СМИ — RT и Sputnik — последовали решения в отношении антивирусных продуктов Kaspersky", — говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмисиий.

В посольстве отмечают, что "теперь русофобия начинает конвертироваться еще и в недобросовестную конкуренцию на информационном поле и влиять на рынки программных продуктов".

"Рассматриваем это как звенья одной цепи. Данные шаги не могут не вызывать крайнего сожаления. Они только отдаляют перспективы восстановления двустороннего сотрудничества, отвлекают от совместного решения первоочередных задач, в первую очередь в сфере борьбы с международным терроризмом", — отметили российские дипломаты.

Читайте также — Запрет продуктов Kaspersky в США: разница между конкуренцией и политикой

В среду, 13 сентября, министерство внутренней безопасности США распорядилось прекратить использование программ "Касперского" всеми федеральными учреждениями, якобы из-за возможности доступа к ним российских властей. "Лаборатория Касперского" уверена, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.