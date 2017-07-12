"Лаборатория Касперского": компания втянута в геополитическую борьбу

КИЕВ, 12 июл – РИА Новости Украина. "Лаборатория Касперского" считает, что компания оказалась втянутой в геополитическую борьбу, поэтому ее продукцию запретили использовать в правительственных агентствах США, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA) сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. По словам представителя GSA, такие действия были предприняты "после тщательного рассмотрения", а приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

В "Лаборатории Касперского" снова заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира. "Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре", — отметили в пресс-службе.

В "Лаборатории Касперского" напомнили, что гендиректор компании Евгений Касперский не раз предлагал встретиться с правительственными чиновниками, свидетельствовать перед конгрессом США и раскрыть исходный код для проведения официальной проверки, чтобы ответить на все вопросы, которые могут возникнуть со стороны американского правительства.

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Агентство утверждало, что компания подтвердила подлинность писем. Позднее "Лаборатория Касперского" опровергла сообщения о своих связях с правительством РФ.