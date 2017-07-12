США ограничили использование правительством программы Касперского

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA).

По данным агентства, продукция "Лаборатории Касперского" была удалена из списков, касающихся контрактов на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования.

Как сообщила представитель GSA, такие действия были предприняты "после тщательного рассмотрения". Она добавила, что приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

По данным агентства, правительственные агентства по-прежнему смогут использовать продукцию "Лаборатории Касперского", которая была приобретена не в рамках контрактов GSA.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что не получали обновлений от GSA или другого правительственного агентства США по поводу своего статуса в качестве поставщика.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что администрация Трампа может запретить федеральным агентствам использовать продукцию, разработанную "Лабораторией Касперского".

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Агентство утверждало, что компания подтвердила подлинность писем. Позднее "Лаборатория Касперского" опровергла сообщения о своих связях с правительством РФ.