Медленно, но уверенно. Германия восстанавливает свой золотовалютный запас

РИА Новости Украина

В результате Второй мировой войны Германия лишилась всего золотого запаса. Однако, начиная с 50-х годов ХХ века экономика ФРГ росла быстрыми темпами, благодаря растущему экспорту страна стала получать все больше золота. Правда, "по соображениям безопасности" ей разрешалось хранить свой золотой запас только за границей – в США, Франции и Великобритании.

После окончания Холодной войны Берлин последовательно работает над тем, чтобы перевести весь запас в Германию. Из 3 300 тонн на данный момент во Франкфурт переведено порядка 1 700 тонн. В интервью Sputnik немецкие эксперты подчеркивают необходимость возвращения всего золота в Германию в связи с глобальной экономической нестабильностью и рассказывают о трудностях, связанных с этим процессом.

Золотые слитки, принадлежащие германскому государству, находятся в иностранных центробанках. Кампания "Верните наше золото на родину!" требует вернуть золотой запас ФРГ. Процесс уже идет, и Немецкий федеральный банк доволен. "Этого слишком мало, пускай золото для нас закупает ФРС", — говорят инициаторы кампании. Sputnik выяснил подробности кампании и поговорил с экспертами по рынку золота.

Собеседники агентства:

Петер Бёрингер (Peter Boehringer), консультант по инвестициям, председатель Германского общества благородных металлов (Deutsche Edelmetall-Gesellschaft, DEG) – организация борется за возвращение прежнего статуса золота и серебра как средства обеспечения национальной валюты.

Фолькер Хельмайер (Folker Hellmeyer), главный экономист "Бремер Ландесбанк" (Bremer Landesbank).

Филип Клинкмюллер (Philip Klinkmüller), соучредитель и управляющий штуттгартского инвестиционно-консультационного предприятия "Хопф-Клинкмюллер капитал менеджмент" (Hopf-Klinkmüller Capital Management).

Димитри Шпек (Dimitri Speck), эксперт по рынку золота.

Вальтер Айхельбург (Walter K. Eichelburg), финансовый эксперт, Австрия.

Для основателя частной инициативы "Верните наше золото на родину!" Петера Бёрингера из Мюнхена особенно важен один пункт: "Строго говоря, речь идёт не об акции возвращения, — сказал он в интервью Спутнику. — Ведь золотой запас германского государства ещё никогда не находился в Германии. Поэтому мы называем это ещё и акцией по возвращению на родину".

"Мы хотим не получить золото обратно, а впервые привезти его домой на территорию Германии", — подчёркивает он.

Потерпев поражение во второй мировой войне, Германия после 1945 года не располагала собственными золотыми резервами. Во время послевоенного экономического подъёма ФРГ добилась значительного превышения экспорта над импортом и частично превратила его в золото. С этого момента полученный таким образом золотой запас Германии из соображений безопасности хранился у западных партнёров. То есть, в центробанках США, Великобритании и Франции, во времена Холодной войны.

Золото Германии хранится в "больной раком финансовой системе США"

Акцию по возвращению золотого запаса поддерживает и Фолькер Хельмайер, главный экономист банка "Бремер Ландесбанк".

"Я давно знаю господина Бёрингера, — сказал он в интервью. — Мы оба питаем слабость к благородному металлу золото как гарантии сектора центрального банка. Это нас объединяет. Это и было причиной, по которой я подписался под этой инициативой". По сути, золото – вид валюты, наиболее устойчивый к влиянию кризиса, считает Хельмайер: "Когда золото мне необходимо, то есть в кризис, оно показывает свою реальную покупательную способность, и поэтому, если обратиться к истории, центробанки никогда не расставались с золотом".

Ещё в 2001 году эксперт предупреждал о кризисной тенденции на рынке золота: "Тогда я говорил: цена на золото становится четырёхзначной, потому что западная финансовая система больна раком. Западная финансовая система америко-центрична. И поскольку ФРГ с её более чем 3300 тоннами имеет второй в мире золотой запас, важно, чтобы государство осуществляло физический контроль над этим золотом в своих границах, а не просто доверяло его третьим лицам".

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Особенно если для центра этой финансовой системы, США, характерна структурная слабость, подчёркивает Хельмайер. Идёт трансформация мировой экономической и мировой финансовой систем, говорит он. "Сегодня Китай и Россия играют явно решающую роль, и по сути они, при относительной слабости США, задают такт мировой экономики".

Возвращённые на родину объёмы золота "уже сенсационны"

"Сейчас мы достигли той точки, когда уже чуть больше половины золотого запаса Германии находится на родине, — говорит Бёрингер. — С моей точки зрения, процесс шёл немножко медленновато, но тем не менее". В первый, 2013, год в ФРГ пришло около 32 тонны, и это всё-таки было очень мало, считает он.

"Нашей кампанией мы оказывали постоянное давление на Бундесбанк (Немецкий федеральный банк)", — подчеркнул Бёрингер. В последующие годы из-за границы пришли новые объёмы золота. По данным Бёрингера, на данный момент в Германию не вернулись ещё 1700 тонн. В ближайшее время несколько тонн поступят из французского Национального банка.

"Высокомерное молчание" Бундесбанка

"В 1990 году военный аргумент Холодной войны отпал, и с тех пор многие в Германии требуют возвращения государственного золотого запаса", — вспоминает финансовый эксперт. — Многим не нравилось хранение золота за границей, и, соответственно, они тогда активно поддержали нашу кампанию.

Обратите внимание, в 2011 году, когда мы создали нашу инициативу, Бундесбанк при всех запросах по поводу золотого запаса Германии занимал выжидательную позицию".

В отношении дискуссии о том, не пора ли вернуть золотой запас Германии непосредственно в ФРГ, бундесбанк всё время сохранял "высокомерное молчание".

Шесть лет назад, в 2011 году, рассказывает Бёрингер, случилась "эскалация". Позиция TARGET 2 в балансе Бундесбанка прямо-таки взорвалась. Существовала опасность списания, а по данной позиции проходил в том числе и золотой запас Германии. "Тогда мы испугались, что требования по золотому запасу могут быть списаны, и для меня это послужило поводом создать с помощью общественного давления эту инициативу". Выражаясь упрощённо, TARGET 2 – это совместная платёжная система центробанков зоны евро. "Мы требуем: в случае кризиса евро необходимо хранить золото на родине, чтобы, по крайней мере, иметь возможность частичного покрытия", — говорит Бёрингер.

Филип Клинкмюллер (Philip Klinkmüller), соучредитель и управляющий штуттгартского инвестиционно-консультационного предприятия "Хопф-Клинкмюллер капитал менеджмент" (Hopf-Klinkmüller Capital Management), эксперт по финансовому рынку и рынку золота, считает, что в данном вопросе альтернативы не существует: золотой запас ФРГ должен храниться только в самой Германии. А не в ФРС (Федеральной резервной системе), центробанке США.

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"Я в принципе не понимаю, что золотой запас Германии может делать в ФРС в Нью-Йорке или где-либо ещё, — говорит он. — Это наш государственный золотой запас, он должен храниться у нас во Франкфурте в Бундесбанке".

Пресс-служба Немецкого федерального банка в ответ на запрос Спутника сообщила: "В 2016 году во Франкфурт-на-Майне из иностранных хранилищ были перемещены 216 тонн золота, из них 111 тонн из Нью-Йорка и 105 тонн из Парижа. Перемещение золота из Нью-Йорка в прошлом году было успешно завершено".

Бёрингер недоволен: в Германию пока вернулась лишь половина золотого запаса, а Бундесбанк говорит об "успешном завершении".

Экономические чудеса, Холодная война и манипуляции ценами на золото

Эксперт по рынку золота Димитри Шпек (Dimitri Speck) в своём интервью рассказал об исторической подоплёке:

"После Второй мировой войны у ФРГ не было собственного золота, а в 50 – 60-е годы, годы "экономического чуда", она добилась крупного превышения экспорта над импортом, которое было компенсировано золотом и осело в Нью-Йорке, в ФРС. Золотой запас Германии был оставлен там, потому что в годы холодной войны это место считалось особенно надёжным".

Шпек поддержал инициативу по возвращению золотого запаса Германии одним из первых: даже его подпись в числе первых пяти или шести. К такому решению его подтолкнули исследования о ценах на золото, которые он провёл. "С августа 1993 года крупные центробанки манипулировали международными ценами на золото, чтобы снизить инфляционные ожидания", — пояснил он. "В будущем это поспособствовало созданию "финансового пузыря", — говорит эксперт. Вопрос о местонахождении золотого запаса Германии – это составляющая "непрозрачного рынка золота", а манипуляции ценами на золото осуществляются и по сей день, пусть и другими методами.

"Золото – это идеальный резерв, и поэтому оно должно постоянно храниться внутри страны и быть в доступности", — заявил он в заключение.

Теории заговора: сейфы центробанков пусты?

Бёрингер подчёркивает, что кампанию по возвращению золотого запаса Германии поддерживают "высокооплачиваемые экономисты и другие известные личности". "Поэтому на нас никогда нельзя было наклеить ярлык любителей теории заговора". Таких теорий много, рассказывает Бёрингер, рассказывают, что золота уже нет или оно ушло в переплавку.

"Мы всегда придерживались фактов", — говорит он. "Поскольку, к примеру, в ФРС нет чистого аудита, мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Эта непрозрачность всё время подвергается критике независимых экспертов". Но центробанку США и необязательно возвращать те же самые золотые слитки, которые в своё время были взяты на хранение, замечает Бёрингер.

"В конце концов, нам это безразлично. Даже если изначальные слитки уже расплавлены, ФРС может докупать золото. Если ФРС уже не располагает оригинальным золотом, то она просто должна закупить золото на рынках и передать его Бундесбанку".

Австрийский финансовый эксперт Вальтер Айхельбург (Walter K. Eichelburg), напротив, исходит из того, что сейфы, в которых хранилось золото, уже абсолютно пусты: "В последние 20 лет центральные банки выбросили на рынки все свои запасы золота, чтобы снизить рыночную цену", — утверждает он.

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Кроме того, Айхельберг исходит из того, что в недалёком будущем произойдёт крупный финансовый крах, который охватит как валютные системы, так и рынки благородных металлов и национальные государства.