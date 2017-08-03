Черный бюргер. Негр, который поставил Германию на уши

РИА Новости Украина

Он не боится называть себя "квотированный негр" и "чёрный из Эссена". Выступления сорокалетнего Сержа Менга (Serge Menga) вызывают неоднозначную реакцию: он критикует иммиграционную политику Германии и выступает на предвыборных мероприятиях "Альтернативы для Германии". Но, с другой стороны, Менга заботится об интеграции детей мигрантов.

Недавно Менга снова привлёк к себе внимание, когда 27 июля выступил на одном из предвыборных мероприятий консервативной партии "Альтернатива для Германии" в Оснабрюке. Сторонников "АдГ" на митинг на привокзальной площади пришло человек двадцать, число же её противников было значительно больше: около 500 человек. Это было заметно прежде всего с акустической точки зрения: Менгу во время его выступления громко освистывали. А он отвечал своим оппонентам в саркастическом духе: сам называл себя "квотированным негром" и "чёрным из Эссена" и провоцировал толпу, с удовольствием уплетая у всех на глазах банан.

"Называй меня квотированным негром – люди ведь всё равно именно так и думают"

Sputnik поинтересовался, что стоит за этими провокациями. "Если Вы попробуете убедить людей объективными аргументами, то (в ответ) всё время будут всплывать выражения вроде "Хочешь банан?" или "Вон негр пошёл". Чтобы лишить всю эту чушь её питательной почвы, я даю людям то, что они хотят получить".

Называя себя "квотированным негром" или "чёрным из Эссена", Менга обращает оружие своих противников против них же самих: "Я потешаюсь над скрытым расизмом людей, чтобы иметь возможность дискутировать о важных вещах".

Для Менги "важные вещи" — это не дискуссии о таких словах как "негр", "негритянский поцелуй" (дословный перевод устаревшего называния пирожного, покрытого шоколадом. Чтобы избежать "расистских" коннотаций, его заменили на "шоколадный поцелуй" — Ред.) или "максимально пигментированный" (вместо "чёрный" — Ред.). "Я же ведь чёрный. И если кто-нибудь придёт и назовёт меня негром – что мне, пристрелить его, что ли?"

Менга предпочитает говорить о расколе немецкого общества. О той части населения, которая считает, что общепризнанные партии уже не представляют его интересы. К таким людям он относит и себя. С этим Менга и пришёл в "АдГ". Я выступаю на (их) мероприятиях, но я не член партии. И можете быть уверены, я вовсе не друг кого-либо из политиков "АдГ". Там есть несколько людей, которым я, выступая на сцене, охотно надавал бы вербальных оплеух". Но "АдГ" — демократическая партия, говорит Менга, и она разрешена избирательной комиссией. Менга жалуется, что ему не хватает открытого диалога.

"Я сам был беженцем, я знаю, как трудно интегрироваться"

Другая тема Менги – политика в области беежнцев. Многие СМИ упрека ют его в том, что он дал запрячь себя в телегу "АдГ". Менга подчёркивает:

"Я не пытаюсь сказать: каждый, кто приезжает в эту страну, преступник. Это же бред! Я сам бывший беженец, я знаю, что значит, быть беженцем".

В одиннадцатилетнем возрасте Менга вместе с родителями приехал в Германию из Демократической Республики Конго. И он подчёркивает, что прекрасно знает, что значит быть беженцем, как тяжело даётся интеграция, как трудно учить немецкий язык и получать образование. "Тут мне не надо ничего рассказывать. Но то, что делало правительство ФРГ во время миграционного кризиса 2015 года, – это очковтирательство и игра жизнями своих граждан". За такие высказывания противники называют Менгу "чёрный наци".

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Менгу, у которого у самого есть дети, такие вещи не волнуют. Необходимо знать, кто приезжает в страну, подчёркивает он, откуда эти люди и каковы их намерения. "Я осуждаю то обстоятельство, что многих людей впускали в страну без удостоверений личности, без действительных документов, удостоверяющих личность. Это неправильно".

Менга рассказывает, что сам работал в приюте для беженцев. "Там большинство претендентов на убежище называли датой рождения 1 января и произвольно указывали год. Паспортов у них нет". С отсутствия паспортов и начинается заколдованный круг, сетует Менга. Если у человека нет паспорта, и при этом у него проблемы с законом, то он не может покинуть Германию. Из-за этого многие люди не выходят за пределы определённых групп, и возникают параллельные общества. "Я первым желаю беженцам счастливой жизни. Но давайте делать это правильно", — говорит он.

Менга опекает молодых мигрантов

Менге и самому приходилось нелегко, когда он ребёнком приехал в Германию из Конго. В школе был силён языковой барьер, и к тому же мальчик был изолирован ввиду цвета свей кожи. Контакт с местными детьми ему удалось установить только благодаря занятиям спортом, рассказывает он: "Я пошёл в клуб дзюдо. Поскольку у меня были успехи, я стал уверенным в себе и получил признание". Менга говорит, что делится этим опытом с молодыми беженцами из Гвинеи, Кении, Конго и Ливана.

Трудовая деятельность Менги связана с телекоммуникациями, он консультирует постоянных клиентов. И, несмотря на угрозы убийством, появляющиеся в социальных сетях, свои выступления на предвыборных мероприятиях он намерен продолжать.