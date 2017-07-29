Япония погружается в хаос

РИА Новости Украина

По данным всех информагентств в июле этого года рейтинг кабинета премьера Абэ неуклонно снижался. Газета "Никкэй" и телекомпания "Тэрэби Токио" называли цифру 39%, газета "Ёмиури" — 36%, агентство "Кёдо цусин" — 35,8%, а газета "Майнити" оценила рейтинг кабинета премьера Абэ и вовсе в 26%. Что это: временное явление или начало конца?

Ведущий российский японовед, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов считает, что кабинет Абэ еще некоторое время продержится у власти и с низким рейтингом: "Свой накопленный политический капитал премьер Абэ может растрачивать еще довольно долго. Думаю, вряд ли он уже сейчас в ком-то видит себе замену. Но на данный момент Абэ опасается состояния политического цугцванга, когда любой ход как в шахматах только ухудшает ситуацию, поэтому, чем позднее будут выборы, тем больше Абэ будет проигрывать", — сказал он в комментарии Sputnik.

Японский политолог Сираи Сатоси, в свою очередь, называет сложившееся положение "преддверием хаоса": "25 июля закончилось обсуждение дела "Какэ гакуэн", но доверия к кабинету премьера Абэ это не восстановило. Падение рейтинга нынешнего правительства продолжается. Стать преемником Абэ на посту премьера хотел бы Исиба Сигэру, но если падение рейтинга правящей партии продолжится и дальше, развитие событий станет непредсказуемым. Как внутри, так и вне правящей партии могут появиться сильные политические противники, возможен даже раскол самой ЛДП. Сегодня и те, кто, как и я, с самого начала прихода к власти кабинета Абэ выступали против его политики, и те, кто его поддерживал, потеряли последнюю надежду на нынешнее правительство".

27 июля лидер оппозиционной Демократической партии Рэнхо менее чем через год после вступления в должность, объявила о своей отставке. На пресс-конференции г-жа Рэнхо заявила: "Результаты выборов в законодательное собрание Токио показали мне мои слабые стороны как политика". Зато фракция мэра Токио Коикэ Юрико сделала в ходе этих выборов большой рывок вперед. Возможно, сегодня Коикэ Юрико — самый влиятельный политик в Японии. Однако Дмитрий Стрельцов выразил сомнение, что Коикэ Юрико сможет стать премьер-министром: "Помимо популярности необходим еще и мощный политический ресурс партии, которая бы ее поддержала. Но она из ЛДП вышла, а без поддержки ЛДП сейчас трудно говорить о какой-то смене власти".

Известно, что премьер Абэ проявляет большую настойчивость в разрешении территориального спора с Россией. Может ли активная политика в отношении России поднять рейтинг кабинета Абэ? У Дмитрия Стрельцова на этот счет свое мнение: "Отношения с Россией – это, действительно, объективный фактор в пользу Абэ. Его очень сильная сторона и политический актив. Но с другой стороны, это как и в его абэномике больше эффект ожиданий. Хотя все понимают: Абэ, даже если он не достиг видимых результатов, в любом случае он очень много делает в этом направлении. И постоянно продвигает вперед диалог по спорным вопросам в отличие от своих предыдущих предшественников. И поэтому в этом смысле он реально пользуется популярностью и получает дополнительные рейтинги. Но преувеличивать этот фактор тоже не стоит, потому что для Японии сегодня более актуально и остро стоят отношения с Китаем, а не с Россией".

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Сираи Сатоси считает, что все усилия премьера Абэ в области развития отношений с Россией с самого начала были показными: "Россия считает, что после поражения в войне в Японии установился проамериканский режим. И до тех пор, пока Япония будет находиться в такой чрезмерной зависимости от США, Россия не станет вести с ней серьезный диалог. Думаю, Россия будет продолжать разыгрывать карту Курильских островов, чтобы вывести Японию из совместного с США Договора о безопасности. Это будет сложно сделать, так как для Японии Договор о безопасности важнее, чем возвращение северных территорий. Придя к власти, премьер Абэ бросил призыв отказаться от послевоенного курса. Возможно, российский лидер Владимир Путин слишком буквально воспринял эти слова японского премьера как призыв отказаться от американского диктата".

Сираи Сатоси также считает, что кабинет Абэ и его сторонники оправдывают главенствующую роль США в отношении Японии, ссылаясь на "светлое прошлое": "В сознании японцев расцвет послевоенной Японии обусловлен правлением проамериканских консервативных политиков. Речь идет не только о благосостоянии страны. Благодаря покровительству США Япония, несмотря на военное поражение, сохранила в Азии довоенное преимущественное положение. Таким образом, положение "младшего брата" в отношениях с США позволило японцам сохранить "национальное достоинство". Однако, начиная с 90-х годов прошлого столетия, эта конструкция пошатнулась. Очевидно, что при любом политическом раскладе прежний курс проамериканских консерваторов утратил смысл. Дальнейшее безусловное подчинение Японии американцам не является продуктивным. Улучшить отношения с Россией можно лишь отказавшись от протектората США".

Мнения экспертов разделились. Российская сторона оценивает политику, проводимую кабинетом Абэ в отношении России, скорее оптимистично, а японские эксперты проявляют в этом отношении скептицизм. 6 и 7 сентября Абэ должен встретиться с Путиным на Дальневосточном экономическом форуме. Какой рейтинг будет у кабинет а Абэ к этому времени?