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    В мире

    В Японии из-за жары погибли 6 человек, более 7 тыс госпитализированы

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    Среди тех, кто был доставлен в больницы, госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим. Более 2,5 тысяч человек госпитализированы на более короткие сроки.
    Аномальная жара в Европе и США
    REUTERS Kevin Lamarque

    Лето в Киеве
    УНИАН
    В Киев пришла жара
    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Шесть человек погибли, 7,68 тысячи были доставлены в больницы за неделю с 10 июля, сообщила служба пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи.

    Это в 1,8 раз выше показателей, зафиксированных неделей ранее. Среди тех, кто был доставлен в больницы, госпитализация больше трех недель предписана 170 пострадавшим. Более 2,5 тысяч человек госпитализированы на более короткие сроки.

    Почти половина пострадавших (49,5%) — люди старше 65 лет.

    На прошлой неделе по всей территории страны столбик термометра днем колебался около отметки +35 градусов. Как ожидается, на этой неделе сохранится жаркая погода.

    Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

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