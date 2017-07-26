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    В Японии женщина разбила 54 скрипки почти на $1 млн

    (обновлено: )116
    По данным полиции, 34-летняя подозреваемая ворвалась в квартиру в городе Нагоя и разгромила инструменты. Ее муж в это время был в командировке.
    Скрипка. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Японии полиция арестовала женщину, разбившую коллекцию скрипок и смычков, которая принадлежала ее бывшему супругу, передает The Japan Times.

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    Известно, что общая стоимость коллекции достигала 105,9 млн иен ($950 тысяч). Самым ценным инструментом коллекции была итальянская скрипка ценой 50 млн иен (почти $450 тысяч).

    По данным полиции,  34-летняя подозреваемая ворвалась в квартиру в городе Нагоя и разгромила инструменты. Ее муж в это время был в командировке.

    И хотя это случилось в 2014 году в самый разгар ее расставания с мужем, женщину арестовали только сейчас. По ее словам, она проникала в дом к бывшему мужу, однако инструменты не трогала.

    Ее 62-летний бывший супруг-норвежец занимался производством и продажей скрипок. Также сообщается, что женщина — китаянка, и арестовали ее, когда она возвращалась из Китая в Токио.

    Напомним, в мае сотрудники пограничной службы Украины изъяли на пункте пропуска в зоне АТО скрипку Страдивари.

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