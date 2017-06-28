Фестиваль Alfa Jazz Fest: звезды шоу-бизнеса, мэр Львова и посол Японии

Во Львове прошел седьмой международный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest.

На мероприятие съехались 30 музыкальных коллективов и 200 музыкантов из 15 стран мира.

Открытие фестиваля состоялось на сцене имени Эдди Рознера, установленной в парке имени Богдана Хмельницкого. Для всех, кто не купил билеты на концерты, были сделаны несколько фан-зон, где установлены огромные экраны прямо под открытым небом.

На фестивале среди зрителей можно было заметить известных людей, звезд шоу-бизнеса, таких как певица Джамала, Святослав Вакарчук. Также мероприятие посетил мэр Львова Андрей Садовый с супругой и чрезвычайный посол Японии Щигеки Суми.

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