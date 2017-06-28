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    Фотоленты

    Фестиваль Alfa Jazz Fest: звезды шоу-бизнеса, мэр Львова и посол Японии

    (обновлено: )6302
    Мэр Львова Андрей Садовый с супругой Катериной на Alfa Jazz Fest
    Дизайнер Оксана Караванская на фестивале Alfa Jazz Fest
    Совладелец компании Холдинг эмоций !FEST Юрий Назарук на Alfa Jazz Fest
    Украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный и участник шоу Холостяк, пловец Дмитрий Черкасов на Alfa Jazz Fest
    Супруга мэра Львова Андрея Садового Катерина Кот-Садовая на Alfa Jazz Fest
    Народная артистка Украины Джамала и телеведущая Катерина Осадча на Alfa Jazz Fest
    Лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук на Alfa Jazz Fest
    Посол Японии в Украине Щигеки Суми на Alfa Jazz Fest
    Мэр Львова Андрей Садовый с супругой Катериной на Alfa Jazz Fest
    Мэр Львова Андрей Садовый с супругой Катериной на "Alfa Jazz Fest"
    УНИАН
    Дизайнер Оксана Караванская на фестивале Alfa Jazz Fest
    Дизайнер Оксана Караванская на фестивале "Alfa Jazz Fest"
    УНИАН
    Совладелец компании Холдинг эмоций !FEST Юрий Назарук на Alfa Jazz Fest
    Совладелец компании "Холдинг эмоций !FEST" Юрий Назарук на "Alfa Jazz Fest"
    УНИАН
    Украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный и участник шоу Холостяк, пловец Дмитрий Черкасов на Alfa Jazz Fest
    Украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный и участник шоу "Холостяк", пловец Дмитрий Черкасов на "Alfa Jazz Fest"
    УНИАН
    Супруга мэра Львова Андрея Садового Катерина Кот-Садовая на Alfa Jazz Fest
    Супруга мэра Львова Андрея Садового Катерина Кот-Садовая на "Alfa Jazz Fest"
    УНИАН
    Народная артистка Украины Джамала и телеведущая Катерина Осадча на Alfa Jazz Fest
    Народная артистка Украины Джамала и телеведущая Катерина Осадча на "Alfa Jazz Fest"
    УНИАН
    Лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук на Alfa Jazz Fest
    Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук на "Alfa Jazz Fest"
    УНИАН
    Посол Японии в Украине Щигеки Суми на Alfa Jazz Fest
    Посол Японии в Украине Щигеки Суми на "Alfa Jazz Fest"
    УНИАН

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    Мэр Львова Андрей Садовый с супругой Катериной на "Alfa Jazz Fest"

    Во Львове прошел седьмой международный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest.

    На мероприятие съехались 30 музыкальных коллективов и 200 музыкантов из 15 стран мира.

    Открытие фестиваля состоялось на сцене имени Эдди Рознера, установленной в парке имени Богдана Хмельницкого. Для всех, кто не купил билеты на концерты, были сделаны несколько фан-зон, где установлены огромные экраны прямо под открытым небом.

    На фестивале среди зрителей можно было заметить известных людей, звезд шоу-бизнеса, таких как певица Джамала, Святослав Вакарчук. Также мероприятие посетил мэр Львова Андрей Садовый с супругой и чрезвычайный посол Японии Щигеки Суми.

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