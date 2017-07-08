Наводнение в Японии: растет число погибших и пропавших без вести

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. В японских префектурах Фукуока и Оита, на которые обрушились рекордно обильные ливни, погибли 15 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо со ссылкой генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

За истекшие сутки были найдены тела еще 9 человек. Все они обнаружены под развалами или на затопленных после разлива рек участках.

Также сообщается, что удалось спасти 1022 человека.

Из-за полностью разрушенных дорог, мостов, отсутствия связи пока невозможно оценить масштабы бедствия. Многие населенные пункты попросту недоступны и отрезаны от сообщения.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.