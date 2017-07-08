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    В мире

    Наводнение в Японии: растет число погибших и пропавших без вести

    (обновлено: )9001
    Из-за полностью разрушенных дорог, мостов, отсутствия связи пока невозможно оценить масштабы бедствия. Многие населенные пункты попросту недоступны и отрезаны от сообщения.
    Наводнение в Японии
    news.sky.com

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. В японских префектурах Фукуока и Оита, на которые обрушились рекордно обильные ливни, погибли 15 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо со ссылкой генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

    Масштабное наводнение в Китае
    REUTERS Stringer
    В Китае резко увеличилось количество погибших в результате наводнения

    За истекшие сутки были найдены тела еще 9 человек. Все они обнаружены под развалами или на затопленных после разлива рек участках.

    Также сообщается, что удалось спасти 1022 человека.

    Из-за полностью разрушенных дорог, мостов, отсутствия связи пока невозможно оценить масштабы бедствия. Многие населенные пункты попросту недоступны и отрезаны от сообщения.

    На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.

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