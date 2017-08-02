Власти ФРГ и Франции работают над "стратегической автономией" ЕС

РИА Новости Украина

Власти Германии и Франции работают над достижением стратегической автономии ЕС в области оборонной политики, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Ситуацию для Sputnik комментирует Каролин Галактерос (Caroline Galactéros), доктор политических наук, полемолог, полковник оперативного резерва армии. Специалист по стратегической разведке, автор книги "Манеры мира и манеры войны" ("Manières du monde, manières de guerre", 2013): facebook.com/president.gov.ua Украина — НАТО: перспективы нулевые

"Это хорошая инициатива, поскольку она была предложена в тот момент, когда ситуация, как на европейском, так и на международном уровне, благоприятствовала такого рода инициативам. Американскую внешнюю политику, политику США в отношении Европы непросто понять. Настал момент, когда Европе следует показать, что она обладает собственной легитимностью в том, что касается стратегической автономии.

Я не посвящена в детали переговоров, однако думаю, что, вероятно, будет иметь место консолидация либо средств, либо расходов на проведение внешних операций, которые на сегодняшний день ложатся в основном на плечи Франции, несмотря на то, что такого рода операции касаются всех европейцев и направлены на их защиту. Проводимые нами операции в Сахеле проходят при слишком ограниченной поддержке со стороны наших европейских партнеров.



Думаю, что Европа сама по себе, в том формате, в котором она сейчас существует, сталкивается с достаточным количеством угроз и проблем, вокруг которых могут сплотиться члены ЕС, и ей не нужно НАТО, чтобы высказывать свое мнение и действовать. Нам нужна автономия".

Свое мнение высказал Жан-Венсан Бриссе (Jean-Vincent Brisset), бригадный генерал французских ВВС в отставке, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований (Institut de Relations Internationales et Stratégiques — IRIS):

"Пока не совсем понятно, в чем будет это стратегическая автономия заключаться. Налицо четкая воля, политическая воля, иногда со стороны людей, которые мне кажутся слишком далекими от реалий.



Во многих штабах идет обсуждение, многие размышляют над этими вопросами, однако на практике делается не так уж и много.



Есть страны, безоговорочно поддерживающие НАТО, которые предпочтут хранить ему верность (я не сказал бы, что они находятся у него в подчинении, однако они проявляют определенную волю к сохранению близости к США) вместо того, чтобы участвовать в сотрудничестве, носящим чисто европейский характер.



Пока много говорят о новой позиции французской дипломатии. Произносится много слов, а на деле мало что делается… Но, может быть, сейчас мы действительно сможем что-то реализовать на практике".

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