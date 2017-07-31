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    НАТО с июля по ноябрь проведет 18 учений - постпред РФ

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    По словам постпреда РФ при альянсе Александра Грушко, "НАТО сосредоточилась на статье 5 - это как бы борьба с большим противником, которым на европейском континенте может быть только одна страна - Российская Федерация".
    Международные военные учения Rapid trident. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. НАТО в период с июля по ноябрь проведет 18 учений, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

    Появились кадры учений НАТО в Болгарии. Видео
    RT на русском/Youtube
    Появились кадры учений НАТО в Болгарии

    По его словам, "НАТО сосредоточилась на статье 5 — это как бы борьба с большим противником, которым на европейском континенте может быть только одна страна — Российская Федерация". Он пояснил, что эта борьба выражается не только в политике сдерживания, но и в военном строительстве, которое включает в себя проведение военных учений.

    "Если мы посмотрим на цикл натовской годовой активности, то он примерно составляет 250 учений. В частности, только в период с июля по ноябрь будет проведено 18 учений", — сказал Грушко.

    По его мнению, замысел всех этих учений четкий — "это освоение восточного театра военных действий, и это обеспечение постоянного присутствия ротационных сил вдоль российских рубежей". "По-другому, как игра военными мускулами вдоль наших границ, это назвать нельзя", — подчеркнул он.

    Напомним, вице-президент США Майкл Пенс, находящийся с двухдневным визитом в Таллине, заявил в понедельник, что Россия представляет угрозу для стран НАТО и США сделают все, чтобы ее предотвратить.

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