Путин назвал две самые главные угрозы для РФ, исходящие от НАТО

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. РФ даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса, затратив при этом меньшие средства, и не в ущерб эффективности, заявил российский президент Владимир Путин.

"Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. В восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

По его словам, РФ сейчас практически окружена ПРО.

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"На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Она (техника – ред.) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь", — заявил Путин.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО.