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    Вице-президент США назвал Россию угрозой для НАТО

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    Вице-президент США также поблагодарил Эстонию, выполняющую требование НАТО о выделении на оборонные расходы не менее 2% от ВВП и выразил надежду, что Латвия и Литва выйдут на этот уровень в следующем году.
    Вице-президент США Майк Пенс выступает на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Вице-президент США Майкл Пенс, находящийся с двухдневным визитом в Таллине, заявил в понедельник, что Россия представляет угрозу для стран НАТО и США сделают все, чтобы ее предотвратить.

    "Россия представляет угрозу для стран НАТО, и США сделают все, чтобы ее предотвратить. Мы твердо придерживаемся пятой статьи (устава НАТО), в соответствии с которой нападение на одного (из членов НАТО) является нападением на всех нас", — сказал Пенс в Таллине на совместной пресс-конференции с главами Эстонии, Латвии и Литвы.

    Саммит НАТО в Брюсселе
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    Экспресс-саммит НАТО в Брюсселе: все участники форума

    Вице-президент также поблагодарил Эстонию, выполняющую требование НАТО о выделении на оборонные расходы не менее 2% от ВВП и выразил надежду, что Латвия и Литва выйдут на этот уровень в следующем году. "Мы знаем, что сильная и единая НАТО сегодня является более важной, чем когда-либо раньше после распада коммунистической системы", — отметил он.

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    Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО.

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