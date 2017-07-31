Визит генсека НАТО обошелся Украине в несколько миллионов гривен

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Приезд генсека НАТО Йенса Столтенберга на два дня в июле 2017 обошелся государственному бюджету Украины в несколько миллионов гривен. Только за перелет делегации Североатлантического блока МИД Украины был вынужден заплатить 2,173 млн гривен. Об этом передают "Вести" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

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По словам чиновников, визит генсека НАТО оплачивали украинские налогоплательщики из-за того, что данное мероприятие происходило по инициативе украинских властей.

В состав "гостевой" делегации НАТО были включены представители всех членов НАТО, представителей штаба. Всего – порядка 100 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве в здании Администрации президента Украины прошла встреча главы государства Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.