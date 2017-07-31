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    Экономика

    Визит генсека НАТО обошелся Украине в несколько миллионов гривен

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (79)

    (обновлено: )29340
    Согласно информации, визит генсека НАТО оплачивали украинские налогоплательщики из-за того, что данное мероприятие происходило по инициативе украинских властей.
    Визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Приезд генсека НАТО Йенса Столтенберга на два дня в июле 2017 обошелся государственному бюджету Украины в несколько миллионов гривен. Только за перелет делегации Североатлантического блока МИД Украины был вынужден заплатить 2,173 млн гривен. Об этом передают "Вести" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    УНИАН
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    По словам чиновников, визит генсека НАТО оплачивали украинские налогоплательщики из-за того, что данное мероприятие происходило по инициативе украинских властей.

    В состав "гостевой" делегации НАТО были включены представители всех членов НАТО, представителей штаба.  Всего – порядка 100 человек.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в здании Администрации президента Украины прошла встреча главы государства Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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