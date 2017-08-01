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    Турчинов требует повысить зарплаты военных до стандартов НАТО

    (обновлено: )13
    Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание, заявил глава СНБО Александр Турчинов.
    Александр Турчинов во время заседания национального координационного центра кибербезопасности
    СНБО/Twitter

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов потребовал от властей повысить зарплату военнослужащим и привести ее структуру к стандартам НАТО.

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    В январе 2016 года в Украине было увеличено денежное обеспечение военнослужащих. Солдат получает от 7 тысяч гривен (270 долларов), а командир бригады — от 16 тысяч гривен (620 доллара). Кроме того, военным, которые несут службу на линии соприкосновения в Донбассе, полагается денежное вознаграждение в размере от 7,5 тысячи гривен (290 долларов), а на второй линии — 3,5 тысячи гривен (135 долларов).

    "Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% — должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%… Я требую при бюджетном планировании, которое происходит сейчас, значительно повысить денежное содержание наших военнослужащих", — написал Турчинов во вторник на своем сайте.

    По его словам, достойное обеспечение военнослужащих является вопросом национальной безопасности.

    Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен, или 5% ВВП.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

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