Истребители НАТО перехватили российские самолеты

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Истребители ВС Испании во вторник сопровождали российские самолеты МиГ-31 и Ан-26 недалеко от границ Эстонии и случайно оказались при этом в воздушном пространстве Финляндии, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

Ранее министерство обороны Финляндии сообщило, что два истребителя ВВС Испании F-18 Hornet, которые выполняют миссию НАТО по охране неба над странами Балтии и базируются в Эстонии, во вторник без разрешения вошли в воздушное пространство Финляндии.

"Два испанских F-18, выполняющих миссию воздушного патрулирования над странами Балтии, поднялись с эстонской авиабазы Эмари во вторник утром, чтобы перехватить неидентифицированные военные воздушные суда рядом с эстонским воздушным пространством", — заявил Уайт.

По его словам, "финские истребители также поднялись в воздух, чтобы перехватить самолеты, которые были идентифицированы как два российских МиГ-31 и один Ан-26".

"При передаче операции по перехвату финским истребителям испанские истребители случайно вошли в финское воздушное пространство. Воздушное командование НАТО объяснило инцидент финскому центру воздушных операций, чтобы улучшить будущую координацию", — отметил представитель альянса.

НАТО и Россия регулярно проводят над Балтикой перехваты самолетов, сближаясь с воздушными судами для их идентификации. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в опасном поведении при выполнении этих процедур, однако, как заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, большая часть перехватов самолетов выполняются профессионально и не представляют угрозу безопасности.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.