Jyllands-Posten: украинские деревни в попытке избавиться от прошлого

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Внешне это здание в провинциальном украинском городке Украинка выглядит как обычный жилой дом советских времен: серое, слишком функциональное и явно требующее заботливой руки. Но семьи с детьми и пенсионеры, живущие в этом здании, чувствуют гордость, считает Катерина Тегучина. Женщина лет пятидесяти является председателем объединения жителей — редкий феномен в этих краях, который и вызывает чувство гордости местных жителей", — пишет Нейл Вебстер в статье для Jyllands-Posten.

"Объединение получило средства от ЕС для того, чтобы вставить в здание новые окна и уложить толстый слой изоляционной стекловаты. В стране, где зимой мороз в 25 градусов не является чем-то необычным, это имеет большое значение. Теперь объединение почувствовало вкус перемен и хочет обустроить территорию вокруг здания, построить детскую площадку и потребовать от района увеличить выплаты пенсионерам, проживающим здесь", — продолжает автор публикации.

После долгих лет коммунистического правления, когда все планировалось централизованно, а граждане не осмеливались критиковать руководство или выдвигать требования, в небольших общинах в Украине появляются новые формы местного самоуправления, пишет корреспондент датского издания.

"На юге страны в Черкасской области группа деревенских жителей сообщила о том, что они недавно приобрели трактор. Большие колхозы были распущены после провозглашения независимости Украины в 1991 году, и каждый деревенский житель получил по гектару посевных площадей. Но поскольку у них не было машин для обработки полей, они были вынуждены отдавать свои участки земли иностранным компаниям по договору аренды", — отмечает Нейл Вебстер.

"Они не получили слишком много от этого договора и поэтому образовали кооператив. Благодаря экономической поддержке ООН и ЕС, они купили старый трактор, расторгли договор аренды и начали сами выращивать картофель. Теперь на обеденном столе у них появилось больше картофеля, а соседняя деревня последовала их примеру", — продолжает автор статьи.

"Такие меры являются не только решающими для того, чтобы способствовать экономическому росту украинских сел, где в настоящее время ощущается недостаток новых рабочих мест. Они, кроме того, способствуют развитию демократии в стране, население которой испытывает чувство отчаяния из-за вооруженного конфликта на востоке в Донбассе", — отмечается в публикации.

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"Украина выделяет большие деньги на конфликт в Донбасском регионе. Он отвлекает внимание от необходимости решать многочисленные экономические и социальные проблемы, с которыми население сталкивается каждый день. Жители сельских районов вынуждены отправлять своих сыновей на восточный фронт, большое количество беженцев из Донбасса также оказывают давление на экономику Украины", — пишет Нейл Вебстер.

"Украинская революция Майдана в 2013-2014 годах дала старт масштабным реформам. Одной из самых главных стала реформа слияния областей, которым государство в будущем должно отдавать 60% общего подоходного налога страны. Кроме того, должен быть создан региональный фонд развития. Средства из этого фонда пойдут на оказание услуг и инфраструктуру и будут распределяться на местном уровне. Ожидается, что это даст толчок самостоятельному экономическому развитию, и новые предприятия в сельских районах Украины приведут к росту налоговых доходов", — продолжает автор статьи.

"Новые кооперативы играют здесь бόльшую роль, чем предполагают власти. У Дании есть значительный опыт, способный помочь именно в этой области. Мы можем предложить использовать наш опыт сильного и эффективного движения кооперативов, например, в сельском хозяйстве и строительстве с их важной ролью в местном развитии и самоуправлении. Украине, безусловно, нужно овладевать таким опытом", — полагает корреспондент датского издания.

"Революция Майдана показала, что население не хотело, чтобы власть принадлежала коррумпированным политикам и чиновникам. Но спустя три года после революции проведение основополагающих реформ по-прежнему остается делом далекого будущего", — говорится в публикации.

"Слияние многих мелких коммун в крупные подразделения идет очень медленно. Правительство не смогло провести необходимые основополагающие реформы из-за сопротивления старых политических элит, которые чувствуют, что их особые интересы находятся под угрозой. В настоящее время они имеют право распределять ограниченные экономические ресурсы страны и сами определяют направление финансовых потоков", — пишет Нейл Вебстер.

"В соответствии с реформами и тем, что жители в новых коммунах начинают брать инициативу в свои руки и выдвигать требования, распределение денежных средств будет становиться более открытым и может стать совершенно другим. Ожидается, что местные СМИ будут играть более значительную роль и способствовать прогрессу, рассказывая о новых проектах и о ходе реформ", — говорится в публикации.

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"Это создаст полную прозрачность политического процесса на местном уровне, что для украинцев является совершенно новым явлением. Демократия, которую мы в Дании считаем естественным состоянием, может начать развиваться и в Украине. А местное самоуправление, когда оно появится, внесет свой вклад в решение конфликта в Донбассе…", — полагает автор статьи.