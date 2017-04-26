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    Общество

    ГПУ: в Днепропетровской области произошел захват агропредприятий

    (обновлено: )42013
    Генпрокурор сообщил, что сейчас продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.
    ГПУ расследует захват агропредприятий в Днепропетровской области
    facebook.com/LlutsenkoYuri

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует незаконное завладение корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как написал Луценко в Facebook, ущерб владельцев оценивается в 250 млн гривен.

    По его словам, продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

    Также Луценко сообщил, что в ходе расследования один из основных фигурантов обратился к сотруднику полиции с предложением взятки 15 тыс. долларов, чтобы "дело спустили на тормозах".

    "В среду его задержали при передаче 3 тыс. долларов должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Задержанному грозит восемь лет тюрьмы", — отметил Луценко.

    facebook.com/LlutsenkoYuri
    ГПУ расследует захват агропредприятий в Днепропетровской области

    Как сообщалось ранее, российский "ВТБ" допускает возможность рейдерского захвата дочернего банка в Украине, но не боится такого развития ситуации.

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