ГПУ: в Днепропетровской области произошел захват агропредприятий

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует незаконное завладение корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области.

Как написал Луценко в Facebook, ущерб владельцев оценивается в 250 млн гривен.

По его словам, продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

Также Луценко сообщил, что в ходе расследования один из основных фигурантов обратился к сотруднику полиции с предложением взятки 15 тыс. долларов, чтобы "дело спустили на тормозах".

"В среду его задержали при передаче 3 тыс. долларов должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Задержанному грозит восемь лет тюрьмы", — отметил Луценко.

facebook.com/LlutsenkoYuri ГПУ расследует захват агропредприятий в Днепропетровской области

Как сообщалось ранее, российский "ВТБ" допускает возможность рейдерского захвата дочернего банка в Украине, но не боится такого развития ситуации.