Agora Vox: Украина встала на путь диктатуры и войны

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина неумолимо разваливается на части, и никто и ничто больше не в силах остановить ее сумасшедшее движение к обрыву, пишет в статье для Agora Vox Кристель Неан, отмечая, что на дальнейшее развитие ситуации весомо повлиял ряд весьма странных недавних решений украинской власти. "Одна из них наделала немало шума в социальных сетях и альтернативных СМИ, но была всего лишь бесстрастно упомянута французской прессой — без намека на осуждение того, что представляет собой формирование в Украине цифровой диктатуры. Недовольство решением выразила лишь Европейская федерация журналистов", — пишет журналистка французского издания.

"Дело в том, что Украина ввела трехлетний запрет для "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассников" и Mail.ru, которые, кстати говоря, являются одними из самых популярных интернет-ресурсов среди украинцев. ВК с его 12 миллионами украинцев оставляет далеко позади Facebook, Mail.ru насчитывает 25 миллионов пользователей, а "Яндекс" — 11 миллионов", — напомнила автор статьи.

"Если бы подобное решение было принято в России, Китае или Северной Корее, весь мир бы вопил о диктатуре, однако здесь нас встречает молчание… Некоторые даже находят этому оправдание. Так, в НАТО посчитали, что "речь идет не о посягательстве на свободу, а о вопросе национальной безопасности", — говорится в публикации.

"Хотя французские СМИ сообщили об этом странном решении Порошенко, выпустивший материал в Le Monde журналист, наш любимый Бенуа Виткин, по загадочным причинам воздержался от яростной критики посягательств на вроде бы столь ценимую им свободу слова, которую он систематически отстаивает, когда речь заходит о России. Двойные стандарты — налицо", — полагает Кристель Неан.

"Своим молчанием по поводу неприкрытого нарушения свободы, которая прописана во всеобщей декларации прав человека, ЕС и его СМИ окончательно компрометируют себя. В ЕС нет ни капли демократии, он является всего лишь прикрытием, которым пользуются по мере необходимости. Что касается всего остального, тут нас ждет пустота", — продолжает автор статьи.

"Это решение может вызвать народное недовольство (и расшатать тем самым позиции Порошенко), лишив миллионов украинцев средства связи с близкими, показать диктаторскую сущность власти, а также повлечь за собой новые и весьма серьезные финансовые потери для Украины, чья экономика и так переживает не лучшие времена", — полагает журналистка французского издания.

"Дело в том, что для обеспечения затребованной властями полной блокировки провайдерам пришлось бы сформировать "файрвол" вроде того, что существует в Китае. Этот процесс занял бы два года и обошелся в миллиард долларов, если верить президенту интернет-ассоциации Украины Александру Федиенко. Это не говоря уже о том, что люди будут искать и найдут средства обхода (например, VPN)", — говорится в публикации.

"Помимо социальных сетей, Украина запретила ряд ПО вроде антивируса Касперского и бухгалтерских программ 1С, которыми пользуются 80% украинских предприятий. Быстрый переход на новое ПО будет стоить очень дорого и может обанкротить средний и малый бизнес, дела у которого и без того идут не слишком хорошо. Иначе говоря, такое решение лишь ускорит крах украинской экономики", — напомнила Кристель Неан.

"Два других решения привлекли к себе меньше внимания, однако и они являются симптомами явного сдвига Украины в сторону диктатуры. Первым стал запрет георгиевской ленточки под угрозой штрафа или задержания. Второе решение касается Украинской православной церкви Московского патриархата. В ее отношении на рассмотрение Рады было представлено два законопроекта. Первый должен дать киевским властям право назначать митрополитов и епископат. Второй законопроект должен создать условия для перехода имущества Московского патриархата к Киевскому…", — пишет журналистка.

"Украина разваливается, а ее нынешнее руководство выбрало путь войны и диктатуры: оно стремится еще хоть немного удержаться у власти, чтобы по-максимуму набить карманы. Ему неважно, что будет со страной дальше. Как говорится, после нас — хоть потоп! А поверивший в райские миражи Майдана украинский народ окажется в аду распадающейся на части страны", — полагает автор статьи.