Обзор мировых СМИ: стрельба в Лас-Вегасе, многотысячный митинг в Лондоне

РИА Новости Украина

Эрдоган предлагает еще один референдум. В Турции 16 апреля пройдет референдум по пакету поправок в конституцию, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую и расширяют полномочия президента.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения незадолго до этого плебисцита.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения еще одного референдума, о чем активно пишут немецкие СМИ. На втором референдуме турецкий лидер предлагает вынести решение по целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

"И мы примем этот итог, какое бы решение ни принял наш народ", — отмечает Эрдоган, слова которого приводит журнал Spiegel.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.

Стрельба в Лас-Вегасе. Западные газеты (USA Today, Los Angeles Times, Gurdian, Sun) пишут об инциденте в одном из крупнейших мировых центров развлечений и казино – в Лас-Вегасе. Там неизвестный устроил стрельбу и забаррикадировался в автобусе на знаменитом бульваре Лас-Вегас-Стрип, который пришлось перекрыть. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.

Как пишет Los Angeles Times, спустя некоторое время стрелявший сам мирно сдался властям.

"Это отдельный инцидент, и он не расценивается как связанный с терроризмом", — приводит газета USA Today заявление представителя местной полиции Лэрри Хэдфилда.

Неудача на испытаниях Uber. Авария с участием тестируемого беспилотного автомобиля Uber произошла в американском штате Аризона. Машина столкнулась с другим транспортным средством и перевернулась на бок.

Как сообщили в компании, в момент ДТП клиентов в автомобиле не было, а сидевшие в нем операторы серьезно не пострадали. Других подробностей, в частности, о том, что стало причиной аварии, Uber не раскрыл.

Как пишет деловая Financial Times, этот инцидент подорвал надежды Uber, которая стала разрабатывать беспилотные машины позже, чем проект Google Waymo, или чем известная компания Tesla. После инцидента Uber объявила об отмене испытаний своих беспилотных автомобилей.

Помимо проекта в Аризоне, у компании есть аналогичный сервис в городе Питтсбург в штате Пенсильвания. В декабре прошлого года Uber отозвал свои самоуправляемые автомобили с дорог в американском штате Калифорния на фоне намерения местных властей отозвать их регистрацию.

Против Brexit. Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием отменить планы Британии по выходу из ЕС.

Как отмечает газета Independent, протест прошел всего за несколько дней до того, как премьер-министр Тереза Мэй должна объявить о запуске 50-й статьи Лиссабонского договора, чем даст старт процедуре выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

"Я знаю, я в меньшинстве, думая, что Brexit можно остановить, но я не в меньшинстве, считая, что он должен быть остановлен", — заявил бывший пресс-секретарь Даунинг-стрит Алистер Кэмпбелл, которого цитирует издание Guardian.

Отмечается, что в марше участвовало множество детей, некоторые из них держали таблички с лозунгами, выражающими взгляд юного поколения на происходящие политические распри. Встречались, например, такие надписи, как "Наполовину британец, наполовину итальянец, но на 100% европеец", или "Не сажайте моего папу в лодку".

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Примечательно, что демонстрация совпала с празднованием в Европе 60-летия подписания Римского договора, который заложил основы Евросоюза. Шествия по этому случаю прошли в Берлине, Риме, Варшаве.

Грабеж в столице роскоши. Трое вооруженных людей ограбили ювелирный магазин Cartier в самом центре княжества Монако, сообщают газеты Parisien, Monaco Matin, Telegraph, Daily Mail.

По данным Monaco Matin, инцидент произошел в Монте-Карло в субботу днем на знаменитой площади Казино, где располагается множество роскошных игорных заведений и ресторанов. Отмечается, что в момент происшествия там было множество туристов, приехавших в княжество на выходные.

Полиции удалось задержать одного из грабителей, еще двое до сих пор разыскиваются. Как отмечает Parisien, спустя некоторое время в одном из туннелей Монте-Карло обнаружили автомобиль, который подожгли, вероятно, для сокрытия улик. Telegraph сообщает, что примерная стоимость украденных украшений составляет 17 тысяч евро.